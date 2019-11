F1 | Max Verstappen su Fernando Alonso | “Potrebbe giocarsela con i migliori con una

Formula 1 - Max Verstappen risponde agli elogi di Alonso : parole al miele all’indirizzo dello spagnolo : Il pilota olandese ha risposto ai complimenti di Alonso, considerandolo uno dei migliori piloti che esistano I primi complimenti erano arrivati da Fernando Alonso, che aveva elogiato il modo di guidare di Max Verstappen, aggressivo e spettacolare come pochi. Lapresse parole che il pilota della Red Bull ha gradito eccome, rispondendo per le rime allo spagnolo, intervenendo i microfoni della versione spagnola di Auto Bild: “per me ...

F1 - Max Verstappen : “Se Alonso tornasse potrebbe lottare per il Mondiale. Mi dispiace non averlo sfidato più a lungo” : Max Verstappen ha vinto il GP del Brasile 2019, l’olandese si è imposto nella penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena nel weekend a Interlagos e ha così conquistato l’ottavo successo in carriera. Fine settimana davvero strepitoso per l’alfiere della Red Bull che è scattato dalla pole position e che è poi riuscito anche a superare Lewis Hamilton con una bellissima manovra alla prima chicane dopo la prima girandola dei ...

F1 - Max Verstappen : “Se Alonso tornasse potrebbe lottare per il Mondiale. Mi dispiace non averlo sfidato più a lungo” : Max Verstappen ha vinto il GP del Brasile 2019, l’olandese si è imposto nella penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena nel weekend a Interlagos e ha così conquistato l’ottavo successo in carriera. Fine settimana davvero strepitoso per l’alfiere della Red Bull che è scattato dalla pole position e che è poi riuscito anche a superare Lewis Hamilton con una bellissima manovra alla prima chicane dopo la prima girandola dei ...

Formula 1 - Max Verstappen non sta nella pelle : “è stata una gara folle - grandioso riuscire a vincerla” : Il pilota olandese ha commentato il successo ottenuto in Brasile, l’ottavo in carriera in Formula 1 Ottava vittoria in carriera per Max Verstappen, il pilota olandese trionfa in Brasile al termine di una gara pazzesca, precedendo sul traguardo Pierre Gasly e Lewis Hamilton, poi penalizzato di cinque secondi per il contatto con Albon. Photo4/LaPresse Il driver della Red Bull non sta nella pelle nel post gara, godendosi ...

Max Verstappen F1 - GP Brasile 2019 : “Non ero imbattibile - incredibile vincere così” : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile 2019 di F1. Una corsa emozionante e ricchissima di colpi di scena, dove la prima posizione è cambiata spesso anche in virtù di un range di strategie davvero ampio che ha permesso una differenziazione estrema. L’olandese con questo risultato è tornato in terza posizione nel Mondiale, scavalcando entrambe le Ferrari, ma ciò che importa è solo la vittoria: “Non ero imbattibile, anche ...

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 : Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile, penultima gara del Mondiale di Formula 1 corsa domenica sera sul circuito di Interlagos a San Paolo. Verstappen, partito dalla pole position, ha concluso i 71

VIDEO La grande pole di Max Verstappen ad Interlagos : riviviamo le immagini del grande giro dell’olandese : Max Verstappen completa un sabato da urlo e si aggiudica la pole position del Gran Premio del Brasile 2019, penultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. L’olandese classe 1997 si è dimostrato nettamente il più forte per tutta la giornata sul giro secco con una Red Bull molto competitiva ad Interlagos ed ha centrato così la seconda pole position della carriera candidandosi al ruolo di favorito assoluto anche per la vittoria finale ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Brasile 2019 : Max Verstappen in pole davanti a Vettel e Hamilton - Leclerc partirà 14° : Max Verstappen completa un sabato da urlo e si aggiudica la pole position del Gran Premio del Brasile 2019, penultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. L’olandese classe 1997 si è dimostrato nettamente il più forte per tutta la giornata sul giro secco con una Red Bull molto competitiva ad Interlagos ed ha centrato così la seconda pole position della carriera candidandosi al ruolo di favorito assoluto anche per la vittoria finale ...

F1 - GP Brasile 2019 : risultati e classifica FP3. Lewis Hamilton precede Max Verstappen e le due Ferrari : Si è appena conclusa la FP3 del GP del Brasile, valido per il Mondiale di F1: il britannico della Mercedes Lewis Hamilton è davanti a tutti con il tempo di 1’08″320, e precede l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, staccato di appena 0″026, mentre la terza piazza è del monegasco della Ferrari Charles Leclerc, attardato di 291 millesimi. RISULTATO E classifica FP3 GP Brasile 2019 DI F1 1) Lewis Hamilton (Mercedes) ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Brasile 2019 : “Inizio di weekend positivo - i tre top team sono vicini” : Max Verstappen è molto vicino alle Ferrari al termine delle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Interlagos. L’olandese ha spinto ed è rimasto in scia alle Rosse accusando soltanto un paio di decimi di distacco e facendo capire di poter essere uno dei pretendenti alla pole position. Il pilota della Red Bull ha poi analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky: “Non è stato il miglior ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Brasile 2019 : “Inizio di weekend positivo - i tre top team sono vicini” : Max Verstappen è molto vicino alle Ferrari al termine delle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Interlagos. L’olandese ha spinto ed è rimasto in scia alle Rosse accusando soltanto un paio di decimi di distacco e facendo capire di poter essere uno dei pretendenti alla pole position. Il pilota della Red Bull ha poi analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky: “Non è stato il miglior ...

Max Verstappen F1 - GP Brasile 2019 : “Oggi tempi non indicativi - domani saremo in lotta per la pole” : Max Verstappen chiude il suo venerdì del Gran Premio del Brasile 2019 di F1 con il terzo tempo assoluto alle spalle delle Ferrari, con poco più di un decimo di distacco dalla vetta e la consapevolezza di avere tra le mani una Red Bull che ad Interlagos potrà dire la sua. Secondo l’olandese, tuttavia, le prime due sessioni di prove libere sono state poco indicative, sia per la pioggia della FP1, quindi per le temperature basse della ...

Formula 1 - la Red Bull ha preso la sua decisione : ecco chi sarà il compagno di Max Verstappen nel 2020 : Il team di Milton Keynes, dopo un’attenta analisi, ha definito quella che sarà la propria line-up nella prossima stagione Alexander Albon sarà il compagno di Max Verstappen anche nella prossima stagione, questa è la decisione ufficiale della Red Bull, che ha definito oggi la propria line-up per il 2020. Photo4/LaPresse Il pilota anglo-thailandese dunque si è conquistato in pista la riconferma, sbaragliando la concorrenza dei propri ...

F1 - Max Verstappen : “L’obiettivo è vincere il Mondiale nel 2020. Con Honda ci sono stati progressi importanti” : Quarto posto con 235 punti, a 14 lunghezze da Charles Leclerc: è questa la situazione dell’olandese della Red Bull Max Verstappen nella classifica del Mondiale piloti di F1. A due gare dal termine del campionato, che ha già premiato il britannico della Mercedes Lewis Hamilton, il target di Max è quello di ottenere più punti possibili in Brasile e ad Abu Dhabi. Una stagione nella quale l’orange ha fatto vedere ottime cose, con i ...