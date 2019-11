Cadavere in sacco, indagata convivente

Forse non voleva che la suatornasse in Ucraina e per questo, la donna, lo ha soffocato con unnero dell'immondizia, lo ha chiuso dentro e lo ha posto sul balcone. E' la ricostruzione della morte di Libero Foti fatta dalla Squadra Mobile di Trieste che ha indagato la donna per omicidio.L'uomo sarebbe morto il 12 ottobre dopo una lite in cui avrebbe aggredito la compagna con un coltello.Lei si sarebbe difesa colpendolo con una bottiglia.Poi l'omicidio. La donna gravemente malata sarebbe in Ucraina.(Di sabato 23 novembre 2019)