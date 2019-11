Fonte : ilmessaggero

(Di sabato 23 novembre 2019) Gli eroi civili non indossano la divisa ma hanno un luogo spazioso dentro al cuore dove c?è posto per chi è in difficoltà. Gli eroi civili sono persone normali, come...

GianfrancoGuidi : Barbara Cicioni, assassinata dal marito: lo Stato toglie la casa ai figli - reginamargrm : Che schifo! #statoaguzzino Barbara Cicioni, assassinata dal marito: lo Stato toglie la casa ai figli - zazoomnews : Barbara Cicioni assassinata dal marito: lo Stato toglie la casa ai figli - #Barbara #Cicioni #assassinata -