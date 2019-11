Alluvione in Piemonte | Capriata d'Orba | esondazione in atto

Piemonte - consiglio regionale : "A 25 anni dall’Alluvione ricordare per cambiare" : Torino, 5 nov. (Adnkronos) - “Ciò che è accaduto 25 anni fa e che sfortunatamente continua ad accadere deve spronare tutti noi verso una più ampia consapevolezza dei rischi del territorio, affinché si mettano in atto tutte le misure adeguate di previsione e di prevenzione per una politica di svilupp

Maltempo - 25 anni fa l’Alluvione in Piemonte : provocò 70 morti : “Venticinque anni fa, sul basso Piemonte in particolare, si abbatteva una terribile alluvione che nella sola provincia di Cuneo provocò 29 morti, un centinaio in tutta la Regione. Un drammatico evento di cui tuttora è assai vivo il ricordo. Il nostro compito è sicuramente quello di non dimenticare ma anche di fornire alle realta’ e istituzioni del territorio risorse e strumenti di prevenzione“. Il senatore cuneese Giorgio Maria ...

Per i danni dell'Alluvione Piemonte e Liguria chiedono stato d'emergenza : Famiglie sfollate, case isolate, persone disperse, cittadini evacuati, e persino due morti, questo l'inventario dell'ennesima alluvione nell'Alessandrino; Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr, ospite a "La vita in diretta" li chiama: "eventi previsti, conosciuti già da tempo, con modelli di calcolo e studi già presenti sui tavoli della Protezione Civile. Anomalie contemplate all'interno di una casistica più ampia, episodi che accadono sempre ...

Maltempo - Alluvione tra Piemonte e Liguria : situazione drammatica per le frane - chiuse 2 statali e 17 provinciali [DETTAGLI] : L’ondata di Maltempo di ieri ha causato esondazioni e frane anche nell’entroterra di Genova, in particolare a Campo Ligure e Rossiglione, dove nelle ultime 24 ore sono caduti rispettivamente 502 e 384 millimetri di pioggia, quasi la metà di quella che normalmente cade in un anno. Nei due paesi della Valle Stura gli sfollati sono oltre 50. A Rossiglione nella serata di ieri i vigili del fuoco hanno evacuato 48 persone da due condomini ...

Alluvione in Piemonte - le ultime parole della vittima : “C’è acqua dappertutto” : “C’è acqua dappertutto“: sono state queste le ultime parole di Fabrizio Torre, morto travolto da un’onda di acqua e fango a Capriata d’Orba, nell’Alessandrino. Il 52enne era partito dall’aeroporto di Genova con un passeggero straniero, che avrebbe dovuto accompagnare al Golf Club Villa Carolina, ma nei pressi del resort l’auto è stata bloccata dall’acqua. L’ultima telefonata è stata ...

Alluvione Piemonte : cala il fiume Bormida - meteo che migliora ma tanti danni in provincia : Dopo una notte di paura, il fiume Bormida, che aveva superato i 9 metri (ampiamente sopra il livello di pericolo), è finalmente tornato a calare. La situazione meteo in generale miglioramento sul...

Maltempo - disastrosa Alluvione tra Piemonte e Liguria : scirocco e caldo anomalo - mix letale per il Nord/Ovest. Tutte le FOTO e i DATI pluviometrici : E’ stato un mix letale tra le correnti di scirocco e il caldo anomalo che sta interessando l’Italia e l’Europa (ieri Grosseto ha raggiunto i +28°C battendo il suo precedente record storico della terza decade di Ottobre) a provocare la disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio il Nord/Ovest: tra basso Piemonte e Liguria centrale la situazione è drammatica. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi ...

Alluvione in Piemonte : “Chiederemo lo stato di emergenza” : “Al capo della Protezione civile chiediamo di garantirci la copertura di tutti gli oneri relativi agli interventi urgenti e poi chiederemo lo stato di emergenza”: lo ha dichiarato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, al suo arrivo alla prefettura di Alessandria per partecipare al vertice con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sull’emergenza maltempo. “Abbiamo tanti danni per questo abbiamo bisogno che ...

Alluvione in Piemonte : a Gavi 541 mm pioggia - come nel ’94 [FOTO] : Su Gavi (Alessandria) sono caduti 541 mm di pioggia in 2 giorni, un valore simile a quello registrato in Piemonte nel 1994, quando si verificò una disastrosa Alluvione con 70 morti e danni enormi a infrastrutture e beni privati. A Ovada, in 48 ore sono caduti 206.8 mm (dati Arpa Piemonte), a Cursolo, nella Valle Cannobina, in 2 giorni sono stati rilevati 249,8 mm. Nel corso della giornata la situazione meteo in Piemonte dovrebbe ...

Alluvione Piemonte : morto un tassista di Genova - altri due dispersi : Come vi abbiamo riepilogato in questo articolo, è stata una notte drammatica nell'alessandrino dove ha continuato a piovere e si è ulteriormente aggravata la situazione in gran parte della...

Disastrosa Alluvione in Piemonte : crolla ponte a Capriata d'Orba : Si fa sempre più grave la situazione nell'alessandrino dove è in atto una pesante alluvione. I corsi d'acqua minori sono in gran parte straripati mentre i fiumi principali della zona hanno...

Maltempo - disastrosa Alluvione al confine tra Piemonte - Liguria e Lombardia : centinaia di evacuati - caos treni [FOTO LIVE] : Violenti temporali auto-rigeneranti stanno colpendo da ore il basso Piemonte, le zone interne della Liguria e la Lombardia sud/occidentale: piogge torrenziali e insistenti stanno provocando gravi disagi in molte località, soprattutto in provincia di Alessandria dove la situazione è critica. Tra Piemonte, Liguria e Lombardia i parziali pluviometrici della giornata di Lunedì 21 Ottobre sono davvero esagerati: nelle ultime 24 ore sono caduti ...

Alluvione in Piemonte : a Castelletto d'Orba acqua ai primi piani delle case : Vi stiamo informando costantemente sulla situazione estremamente critica che sta interessando la Liguria e l'area del basso Piemonte, martoriate da piogge intense e persistenti da ore che stanno...