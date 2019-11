Una Storia da Cantare su Rai 1 | la musica di Lucio Dalla con Enrico Ruggieri e Bianca

A Firenze la Nemesi di Medea : Una Storia femminista lunga mezzo secolo : La Nemesi di Medea – Una storia femminista lunga mezzo secolo, il libro della Nemesiaca Silvana Campese sarà presentato il

Il processo - Vittoria Puccini : “Una Storia che mi ha catturata” : Mantova. Sul greto del fiume viene ritrovato il corpo di una ragazza, Angelica Petroni (Margherita Caviezel). L’indagine viene affidata a Elena Guerra (Vittoria Puccini), che era intenzionata a prendersi un anno sabbatico per salvare il matrimonio. Inizia così Il processo, un legal thriller con protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna, due legali che si faranno la guerra in aula, in arrivo su Canale 5 in quattro prime serate, dal ...

‘Anna dei Miracoli’ - lo spettacolo sulla storia di Hellen Keller : “Così Una sordocieca imparò a leggere - scrivere ed ebbe Una vita autonoma” : Debutta al teatro La Nuova Fenice di Osimo il 23 novembre lo spettacolo intitolato “Anna dei Miracoli”, interpretato da Mascia Musy, con la regia di Emanuela Giordano e prodotto dal Teatro Franco Parenti di Milano per la Lega del Filo d’Oro. Lo show è ispirato alla storia vera della sordocieca Helen Keller, vissuta negli Stati Uniti tra la fine dell’800 e gli anni Sessanta dello scorso secolo, che è riuscita ad imparare a parlare, leggere, ...

Una Storia da Cantare : tanti ospiti per omaggiare Lucio Dalla… e confermare gli ascolti dell’esordio : Una Storia da Cantare Una Storia da Cantare prosegue nel sabato sera di Rai 1 con la seconda puntata, dedicata a Lucio Dalla. Molti gli artisti che si alterneranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, ospiti dei padroni di casa Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Lo show, dopo gli ottimi ascolti dell’esordio, punta a confermarsi. Una Storia da Cantare: gli ospiti della seconda puntata Il secondo appuntamento con Una Storia da ...

Sam Lake - director di Remedy - è al lavoro su Una nuova storia : che sia il sequel di Control? : Control, l'ultimo titolo di Remedy, è ormai sul mercato da qualche mese e lo studio ha già programmato attraverso una tabella di marcia tutti i contenuti futuri che copriranno parte del prossimo anno.Tuttavia, il direttore creativo Sam Lake è apparentemente già al lavoro su una "nuova storia". Potrebbe essere un sequel di Control? Forse un progetto riguardante l'amato Alan Wake ? O una nuova IP? Per ora si tratta solo di ipotesi, soprattutto ...

“Sono stata in paradiso - Gesù mi ha salvata”. La storia della bimba guarita da Una malattia invincibile : Abbiamo conosciuto la sua storia dopo aver vito il film ‘Miracoli dal cielo‘ con Jennifer Garner. Eppure questa vicenda è vera ed è ispirata al libro omonimo di Christy Beam. La donna, originaria del Texas, ha voluto condividere l’incredibile storia di guarigione della figlia Annabel. Sin da quando aveva solo quattro anni, infatti, la bambina soffriva di una malattia rara, la pseudo-ostruzione intestinale cronica con disturbi da ipomotilità ...

C’è Una storiaccia irlandese che sembra uscita da un film : Un dirigente d'azienda è stato rapito e torturato brutalmente al confine con l'Irlanda del Nord: c'entra una gang criminale e anni di intimidazioni alla sua società

Maid è la serie di Margot Robbie per Netflix - con la scrittrice di Shameless e OITNB : Una Storia vera di riscatto sociale : Sarà sicuramente uno dei titoli più attesi tra i nuovi arrivi in streaming, la serie di Margot Robbie per Netflix: l'attrice produrrà insieme a John Wells l'adattamento di Maid, il libro di Stephanie Land che racconta la storia di una donna madre e lavoratrice che per sbarcare il lunario fa la collaboratrice domestica. Una storia moderna di lotta per la sopravvivenza al femminile, che affronta temi attualissimi come la parità di genere e i ...

La storia di Paola Giulianelli Calì : "Ho adottato 3 bimbi figli di Una mamma vittima di femminicio - orfani invisibili" : “Ho adottato tre bambini, figli invisibili di una mamma vittima di femminicidio”, a raccontarlo al Corriere della Sera è Paola Giulianelli Calì. Mentre si avvicina la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la donna interviene a Padova al convegno orfani speciali, vittime invisibili per portare la sua testimonianza. Paola è mamma adottiva di tre bambini, figli della cugina del marito ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Vincenzo Iaquinta - l’ex Juve coinvolto in Una brutta storia : Continua il nostro classico appuntamento con ‘l’uomo del giorno’, è una giornata importante per il mondo del calcio e per gli amanti delle statistiche, è il compleanno dell’ex attaccante Vincenzo Iaquinta. Si trattava di un calciatore versatile, forte fisicamente e nel gioco aereo ma anche veloce ed in grado di scattare sul filo del fuorigioco, cresce calcisticamente nel Reggiolo, la prima vera esperienza è stata ...

Miracoli dal Cielo : Una Storia vera e davvero incredibile nel Film su Rai Uno : Su Rai 1 alle 21.25, una incredibile storia vera interpretata da Jennifer Garner e dalla giovanissima Kylie Rogers.

NBA – LeBron James scrive un’altra pagina di storia : è il primo a firmare Una tripla doppia contro ogni franchigia NBA : LeBron James scrive un’altra pagina di storia dell’NBA: grazie ai 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist siglati contro i Thunder il ‘Re’ ha almeno una tripla doppia contro ogni franchigia della lega LeBron James continua a scrivere la storia del basket NBA. Il numero 23 dei Los Angeles Lakers ha guidato la franchigia alla 12ª vittoria nelle prime 14 gare della stagione, mettendo insieme 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist ...

Basket - NBA 2019-2020 : LeBron James nella storia! Una tripla doppia contro ogni squadra della Lega : LeBron James riscrive un altro pezzo di storia della NBA. La stella dei Los Angeles Lakers è stato grande protagonista nel successo dei californiani sugli Oklahoma City Thunder. 112-107 il punteggio finale in favore dei gialloviola, con James che ha messo a referto 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Una tripla doppia che ha permesso a LeBron di diventare il primo giocatore nella storia della Lega a realizzarne almeno una ...

