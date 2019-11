Pupi Avati a ruota libera | Fascismo? Chi ne parla non lo conosce

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Francesca Galici A Un giorno da pecora,hato adi politica e cinema. Ha raccontato la sua esperienza con ile di quando gli soffiarono il Golden Globe, con un interessante cross over tra i due argomenti Il registaè stato ospite di Un giorno da Pecora, il programma di grande successo di Rai Radio1 con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Senza giri di parole, l'uomo ha affrontato a viso aperto molti argomenti di attualità senza risparmiare commenti sull'attuale situazione politica del Paese. Quando il discorso è scivolato sul tema delha dimostrato di avere le idee molto chiare in materia, anche per la sua esperienza personale. Nato nel 1938 e in pieno Ventennio,ha conosciuto in prima persona ile ne ha visto gli effetti, soprattutto ha vissuto sulla sua pelle la Seconda guerra mondiale. ...

