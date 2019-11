M5S | Di Maio | ' non so quanto prenderemo a regionali | lavoreremo per qualche consigliere'

**M5S : Di Maio - 'da piattaforma grande esercizio democrazia - prova di forza dei nostri iscritti'** : Castelvetrano (Trapani), 22 nov. (Adnkronos) - "Quello che è successo ieri sulla piattaforma è stato un grande esercizio di democrazia, una grande prova di forza dei nostri iscritti. Il M5S è una cosa bellissima". Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio arrivando a Castelvetrano (Trapani)

M5S - Morra avvisa Di Maio : "L’uomo solo al comando scoppia" : È resa dei conti all’interno del Movimento 5 Stelle all’indomani del voto degli attivisti sulle elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna. La linea di Luigi Di Maio ha fallito e ora sono in tanti gli esponenti pentastellati che chiedono una sorta di “passo di lato” da parte del leader unico. Il ministro degli Esteri si è affrettato a dichiarare che non ci saranno conseguenze per il governo, ma il senatore Nicola Morra ammonisce dalle ...

M5S - Morra : “Di Maio finito? L’uomo solo al comando scoppia. Fantapolitica le ricostruzioni che ci vogliono alleati della Lega” : “Ilvoto di ieri su Rousseau dimostra che l’uomo solo al comando scoppia, c’è la necessità di gestire il Movimento in maniera più collegiale e plurale”. Così il senatore del M5s, Nicola Morra, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. Il presidente della commissione Antimafia ha aggiunto: “I voti li rispettiamo, perché dovremmo sostenere il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini? La richiesta ...

M5S a pezzi - Dessì a Di Maio : “Luigi - basta. Stiamo fallendo” : Duro j'accuse del senatore M5S Emanuele Dessì. Il parlamentare, all'indomani del voto su Rousseau che ha sconfessato la linea del capo politico Di Maio sulle regionali in Emilia Romagna e Calabria, si rivolge direttamente al leader pentastellato. "Luigi, ora basta", scrive su Facebook Dessì. "Arriva sempre il momento, per ognuno di noi, di guardarsi allo specchio e ammettere che nonostante gli enormi sforzi fatti, il grande lavoro prodotto, ...

CAOS M5S/ Sconfessato Di Maio - Conte prende il suo posto - e il Pd ne approfitta - : I militanti 5 Stelle su Rousseau hanno deciso con oltre il 70% che si faranno le liste per il voto in Emilia-Romagna e in Calabria, sconfessando Di Maio

Di Maio sconfessato dal voto su Rousseau. Sì alle liste del M5S in Emilia e in Calabria : La base grillina si schiera sulla piattaforma: il 70 per cento a favore della partecipazione alle elezioni regionali. Il capo politico incassa lo smacco e tenta di recuperare: «Correremo da soli, sarò in prima linea con i candidati»

Il voto su Rousseau e il M5S in panne. “Di Maio è come Binotto con Vettel e Leclerc” : Secondo il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa dopo il voto di oggi su Rousseau Luigi Di Maio dovrebbe dimettersi: “È come Binotto che non ha saputo gestire i due piloti creando conflitti tra loro”. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, Cerasa spiega che il leader grillino “ha dimostrato d

Di Maio : “Rappresentanti M5S ci chiedono di non allearci col Pd”. Bonafede : “Il governo va avanti” : “Tutti i nostri parlamentari e consiglieri hanno chiesto di non allearci col Pd” alle regionali. A dirlo è il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, al termine della cena tra Giuseppe Conte e i ministri. Gli fa eco il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che spiega: “Indipendentemente dalle elezioni regionali, il governo va avanti. Perché il voto su Rousseau dovrebbero metterci in difficoltà? Durante la ...

Luigi Di Maio - giro di telefonate nel M5S per farlo fuori. Chi sarà il reggente : Luigi Di Maio non voleva mettere al voto la decisione sulla partecipazione del M5s alle elezioni regionali in Emilia Romagna, è stato Davide Casaleggio a insistere. E ora che la sua linea politica è stata bocciata senza appello dalla base grillina continua a ripetere che Beppe Grillo è sempre dalla

