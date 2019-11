Che tempo che fa | Carola Rackete ospite di Fabio Fazio domenica 24 novembre

Carola Rackete ospite di Fazio a "Che tempo Che Fa" : Gabriele Laganà Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore con un tweet. Oltre alla Rackete, in studio ci saranno Giorgia Linardi, portavoce Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune calciatore dilettante di origini senegalese La prossima domenica Carola Rackete, capitana della Sea-Watch 3, sarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia, ospite di Fabio Fazio in esclusiva al programma di Rai2 “Che Tempo che fa”. Lo ha ...

Giorgio Squinzi - morta anChe la moglie Adriana Spazzoli : era malata da tempo : La vedova di Giorgio Squinzi, Adriana Spazzoli, è morta nella giornata di ieri, a un mese e mezzo dalla scomparsa del marito, ex presidente di Confindustria. La signora Spazzoli era...

Che tempo che fa - colpaccio di Fabio Fazio : Tiziano Ferro super ospite di domenica : Tiziano Ferro sarà ospite domenica di Che tempo che fa su Raidue. Il cantautore si esibirà per la prima volta live con l’ultimo singolo Accetto miracoli, già alla n.1 dell’airplay radiofonico, disco d’oro e attualmente a quota 6 milioni di streaming su Spotify e a quasi 9 milioni di visualizzazioni

"Greta Thunberg viaggia nel tempo" : la folle teoria Che nasce da una foto : Negli ultimi giorni sta circolando una foto risalente al 1898, scattata in Klondike, in cui è ritratta una ragazzina che...

MIUI 12 porterà novità Che aspettate da tempo - ma anChe MIUI 11 è sarà più ricca : MIUI 11 è in circolazione da poche settimane, con molte novità in arrivo, ma è già temo di parlare delle novità che arriveranno con MIUI 12, in arrivo nel 2020. L'articolo MIUI 12 porterà novità che aspettate da tempo, ma anche MIUI 11 è sarà più ricca proviene da TuttoAndroid.

C’è chi è convintissimo Che Greta Thunberg sappia viaggiare nel tempo : (foto: University of Washington Libraries) Vorremmo liquidare tutto con un enorme liberatorio lol di circostanza, ma anche questa volta stringeremo forte i denti per raccontarvi gli straordinari voli pindarici che l’internet e alcuni suoi interpreti sono in grado di mettere in atto. L’ultimo in ordine di tempo vede (di nuovo) protagonista l’attivista svedese Greta Thunberg, che, udite udite, non avrebbe 16 ma, in realtà, circa ...

Liguria ostaggio del maltempo : ma dietro i danni ci sono anChe cementificazione selvaggia e opere da completare : Frane, allagamenti e mareggiate, famiglie evacuate, trasporti interrotti, torrenti esondati. E il linguaggio delle allerte da interpretare, prima con i numeri e poi con i colori, da giallo a rosso. Ogni anno tra ottobre e dicembre la Liguria si riscopre ostaggio del meteo: l’ultima offensiva del maltempo martedì 19 novembre, con un tratto di strada che ha ceduto a Genova, una corsia dell’A12 chiusa al traffico per l’intera mattina e il livello ...

Greta Thunberg in una foto del 1898 - l’immagine Che scatena le teorie complottiste : “È una viaggiatrice del tempo” : Greta Thunberg, 16enne attivista svedese, è finita sulle prime pagine di tutto il mondo quest’anno dopo le sue proteste contro la mancata azione sul clima a scala globale. Per molti giovani, Greta è diventata un modello da seguire. Sulla scia delle sue proteste davanti al Parlamento svedese, in milioni, nel mondo, partecipano a scioperi globali per esortare i potenti ad agire contro i cambiamenti climatici. Quegli stessi potenti che esaltano il ...

Xiaomi delinea il futuro di MIUI 11 - Che nel frattempo riceve nuove funzionalità : Mentre testa alcune nuove funzioni su MIUI 11, Xiaomi rivela la strategia che accompagnerà la propria interfaccia per i prossimi anni, concentrandosi soprattutto sull'IoT. L'articolo Xiaomi delinea il futuro di MIUI 11, che nel frattempo riceve nuove funzionalità proviene da TuttoAndroid.

Scavi di Ercolano - frana porzione di terreno a causa del maltempo. In corso verifiChe dei danni : Il maltempo, che sta creando danni e disagi in tutta Italia, dopo Venezia non ha risparmiato un altro importante bene artistico. Un’ampia porzione superficiale, 150 metri quadrati, del terreno della scarpata del viale di accesso agli Scavi di Ercolano, il viale Maiuri, è franata nella notte sull’area archeologica, in particolare nell’area della Domus di Telefo. “A causa del maltempo e delle intense piogge degli scorsi giorni, questa ...

Maltempo - piccola tregua su gran parte dell'Italia - qualChe pioggia ancora al Centro : Roma - Il grosso del Maltempo è ormai attenuato al Nordovest, dopo le forti piogge degli ultimi giorni che hanno tenuto con il fiato sospeso alcune aree della Liguria, tra cui Genova, e messo in ginocchio tratti dell'Alessandrino recentemente alluvionati, come Spinetta Marengo. Piove ancora su Piemonte, Liguria ed ovest Emilia ma con intensità più attenuata rispetto a martedì, quando nel pomeriggio ed in serata ...

La rinascita dopo i devastanti incidenti ed il ricordo di Pantani e Scarponi - Malori svela : “quando penso a MiChele rido e piango allo stesso tempo” : La rinascita di Adriano Malori: l’ex ciclista si racconta in un libro. Dalle cadute alla nuova vita E’ un Adriano Malori sincero e grato, quello che racconta la sua disavventura nel libro “Rialzati”, scritto con Andrea Schianchi. L’ex ciclista italiano è stato protagonista di una caduta tragica nel 2016 in Argentina dopo la quale in ospedale gli avevano dato pochissime speranze per il futuro. Adesso, dopo 3 ...

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : anChe domani scuole chiuse a Bomporto [FOTO] : Stanotte a mezzanotte la zona F, della quale Bomporto fa parte, entrerà in allerta rossa, questo a scopo preventivo in considerazione dell’innalzamento dei livelli di Secchia e Panaro. Per questo è stata disposta la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale di Bomporto. Le due idrovore che pescano acqua dal Naviglio sono regolarmente in funzione e per questo è confermata la chiusura della strada e del ponte sul Naviglio in centro ...