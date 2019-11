Sardine, contro Salvini scende in campo anche una suora

Volley – Zaytsev in piazza con le ‘Sardine’ contro Salvini : “messaggio forte - da italiano. Non mi importa delle critiche” : Ivan Zaytsev scende in piazza a Modena fra le ‘sardine’ che protestano contro Matteo Salvini: il capitano della Nazionale Italiana di pallavolo si espone pubblicamente nonostante le critiche Dopo Bologna anche Modena si riempie di ‘sardine’. In piazza monta la protesta compatta, pacifica e numerosa contro il comizio di Matteo Salvini. Fra i manifestanti, dalla ferrea volontà nonostante la pioggia, era presente anche ...

Matteo Salvini sulle Sardine : “Che vita grama che fanno - sanno solo manifestare contro” : L'ex ministro dell'Interno e leader della Lega a tutto campo durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa: "Il governo non andrà oltre qualche altro mese, ormai siamo all'Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale". E rilancia la battaglia della Lega per le prossime regionali in Calabria ed Emilia Romagna.Continua a leggere

Salvini strumentalizza i gattini contro le Sardine : Se per i cattolici vale il comandamento "non nominare il nome di Dio invano", uno dei comandamenti su Internet dovrebbe essere "non sfruttare i gattini per finalità politiche". I gatti nel web sono delle vere e proprie divinità, le star incontrastate, i loro proprietari se ne considerano schiavi. Poi ci sono anche le "gattare pancine", che solitamente vengono derise negli altri gruppi social di gattari, ed evidentemente sono anche il target ...

Salvini che aizza i gattini contro le Sardine e le vergogne su Cucchi : votate la frase : Ma anche la casa della ministra Trenta, l'ironia di Di Maio sull'acqua alta, il massone per Renzi e altre perle. Una raccolta particolarmente ricca tutta da leggere. Scegliete la vostra dichiarazione preferita

Sardine - continua la mobilitazione da Rimini a Firenze e Milano. A Roma è "scontro" di date : Non accenna a fermarsi il movimento delle "Sardine" che dopo Bologna e Modena si mobilitano anche a Reggio Emilia con un flash mob dal titolo "Non si Lega" in programma per sabato...

Bologna - le ‘Sardine’ vanno controcorrente. Ma se non cambiano finiranno fritte in padella : di Enzo Marzo Erano anni che aspettavamo un messaggio di speranza, anche minimo, cui aggrapparci. Ogni giorno chi è costretto a leggere i giornali e consultare Internet subisce una insostenibile razione di conferme della situazione tragica del nostro paese. Ormai siamo nelle mani di demagoghi sfacciati, di mentitori seriali e compulsivi, di dilettanti ignorantissimi che non sanno di che parlano, di irresponsabili che giocano con le parole ...

Borgonzoni contro le Sardine : 'sintomo della malattia della sinistra emiliana' : La candidata del centrodestra alla elezioni regionali in Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni, ha commentato la manifestazione al PalaDozza di Bologna, contestata dal movimento delle sardine, dicendosi convinta che i manifestanti scesi in piazza tolgano voti alla sinistra. La Lega non sembra preoccupata, perché a suo avviso quella è una piazza accomunata dall'essere contro Salvini, invece di essere al sostegno del candidato di centrosinistra ...

Lega a Modena - così le “Sardine” hanno riempito la piazza per protestare contro Salvini. Il video in time lapse : Il popolo delle “sardine” risponde in massa anche a Modena nel giorno dell’appuntamento elettorale di Matteo Salvini. Dopo aver riempito piazza Maggiore a Bologna, hanno affollato anche piazza Grande a Modena nonostante la pioggia battente. Circa settemila le persone che hanno raggiunto la piazza modenese. I manifestanti, sotto gli ombrelli aperti, hanno intonato “Bella Ciao” e ripetuto lo slogan “Modena non ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Novembre : Piovono Sardine e pm. Modena - in migliaia contro Salvini : lui si chiude in un locale con pochi intimi : Segni di vita sardine, gran bis a Modena: “Sfida a Salvini in tutta Italia” Un’altra piazza stracolma – Il secondo “fish mob” emiliano fa ancora il botto: 7 mila persone malgrado la pioggia. E ora il “brand” si esporta, a partire da Perugia e Parma di Sarah Buono Ius Sòla di Marco Travaglio Ogni tanto Salvini si sveglia nel cuore della notte tutto sudato. L’incubo ricorrente è che il governo Conte 2 faccia poche cose importanti e ...

Modena - le ‘Sardine contro Salvini’ tornano in piazza : in 7mila a contestare il leader della Lega : Le 'sardine contro Matteo Salvini' si sono date appuntamento anche a piazza Grande a Modena, in occasione del primo evento elettorale del leader della Lega in città. Nonostante la pioggia incessante, ci sarebbero circa 7mila persone in centro a Modena: sotto gli ombrelli i manifestanti hanno ripetuto lo slogan 'Modena non si Lega'.Continua a leggere