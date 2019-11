Multe via web per raggiungere ogni cittadino | arriva il domicilio digitale

Decreti sicurezza - si cambia : via le mega-Multe alle Ong - torna la protezione umanitaria : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, annuncia l'arrivo delle modifiche ai due Decreti sicurezza voluti dal suo predecessore, Matteo Salvini. Il governo dovrebbe accogliere le osservazioni mosse dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, soprattutto sulle Ong, sulla protezione umanitaria per i migranti e sull'ordine pubblico.Continua a leggere

Calciomercato Napoli - le Multe mandano via i calciatori : Mertens e Callejon salutano : Calciomercato Napoli, le multe mandano via i calciatori: Mertens e Callejon salutano Napoli, il caos continua. La situazione non sembra si sia placata, con De Laurentiis che vuole avanzare nella questione multe e i calciatori che non sembrano avere l'umore giusto per continuare. L'idea originaria, "fermarsi" a chiedere un risarcimento del 5% sul lordo mensile, è andata via via sparendo, lasciando posto a ciò che consente l'accordo ...

Casa di Giulietta a Verona - stop a scritte e biglietti : al via intervento di pulizia e Multe : Parte lunedì l'intervento di pulizia di tutta l'area d'ingresso della Casa di Giulietta, dall'arco con la cancellata fino al Cortile. Il sindaco di Verona Federico Sboarina: "Tutto quello che vediamo su questi muri è diventato inaccettabile. Questo è uno dei luoghi simbolo della città, tenerlo pulito e integro nella sua bellezza è un dovere".

Le Multe ti arriveranno via web Lotta all'evasione sempre più tech : Governo Conte-bis sempre più hi-tech nella Lotta al'evasione. Se pare esser saltata l'idea del presidente Giuseppe Conte di voler mettere fuori all'edificio di Palazzo Chigi uno schermo che riporta in tempo reale i proventi della battaglia a chi evade le imposte, Lotta che, secondo quanto riferito dallo stesso premier, sarà il tratto caratterizzante del nuovo corso M5S-Pd

Decreto sicurezza bis - via le superMulte alle Ong : ma rimane la confisca delle navi : Il Decreto sicurezza bis dovrebbe essere modificato dopo i rilievi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La maggioranza sta pensando di abolire (o quanto meno ridurre notevolmente) le supermulte rivolte alle imbarcazioni che violano il divieto di ingresso nelle acque territoriali. rimane, invece, la confisca delle navi, ma solamente nel caso di recidiva.