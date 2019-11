Loris | Cassazione conferma condanna a 30 anni per la madre

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 22 novembre 2019) E' diventata definitiva laa 30reclusione per Veronica Panarello, imputata per l'omicidio del figlio, di 8, e per l'occultamento del cadavere del bambino. Laha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla donna contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania che il 5 luglio del 2018 avevato ladi primo grado emessa il 17 ottobre del 2016 dal Gup di Ragusa, Andrea Reale, a conclusione di un processo celebrato col rito abbreviato. Il bambino fu strangolato con delle fascette di plastica il 29 novembre del 2014 nella casa di famiglia a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Il corpo fu poi ritrovato in un canalone. La donna disse di averlo portato a scuola, ma fu smentita dai video di telecamere di sorveglianza e cambio' poi piu' volte versione. "Ce lo aspettavamo", e' il commento del difensore della donna, ...

