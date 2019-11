Google Stadia | la recensione | è meglio aspettare febbraio

Fonte : wired

(Di giovedì 21 novembre 2019) (Foto:) Giocare su pc è sempre stato un hobby costoso. Crescendo, sognavo di potermi permettere un vero computer da gioco. Il nostro pc di famiglia è rimasto con Windows 3.1 fino al periodo di massimo splendore di Windows 98. Ero solita strappare pagine da PC Gamer, e anche Wired, e appenderle al muro della mia stanza come molti ragazzi fanno con le auto sportive, con la differenza che le mie Lamborghini e Ferrari erano pc Falcon Northwest e Alienware. A quella bambina, e a ogni altro ragazzo come lei,sembrerebbe come una magia. È infatti molto più facile chiedere ai vostri genitori 10 euro al mese invece che convincerli a investire in un hardware da gioco da diverse migliaia di euro.è la prima profonda incursione dinel mondo del gaming. È in parte console e in parte servizio di streaming – un po’ come Netflix, ma per i videogiochi. Con ...

