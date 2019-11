Cosa impareremo da una spedizione di sole donne in Antartide

Fonte : wired

(Di giovedì 21 novembre 2019) (foto: Monaco Palace via Getty Images) Secondo i dati del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, le temperature a Maiorca tra il 2000 e il 2018 sono state superiori a quelle registrate in tutto il Ventesimo secolo di 0.7°C. Il numero di giorni caldi (cioè sopra i 27°C) è passato da uno all’anno nel secolo scorso, a oltre 10 nel primo decennio degli anni 2000. Marga Gualr è cresciuta sull’isola nel bel mezzo del Mediterraneo, appassionandosi fin da piccola all’ambiente che la circondava, e ben presto alla sua salvaguardia. Così, durante gli studi in biologia e scienze molecolari, ha iniziato a osservare il cambiamento climatico con gli occhi di un’esperta. All’epoca del suo dottorato di ricerca nel Queensland, in Australia, la passione per le immersioni subacquee è arrivata insieme alla consapevolezza che la barriera corallina si stava già visibilmente ...

