CORSERA Donnarumma | il Milan farà di tutto per trattenerlo

(Di giovedì 21 novembre 2019) Secondo il Corriere della Sera in edicola oggi (giovedì 21 novembre), nell’incontro tra Boban e Mino Raiola non si sarebbe parlato solo del possibile ritorno di Ibrahimovic al. Uno degli argomenti toccati dalle parti sarebbe anche quello legato al rinnovo di. Boban, infatti, avrebbe espresso la volontà della società di voler puntare sul giovane portiere anche per il futuro. Non si sarebbe parlato – secondo il– di condizioni relative all’ingaggio, perché le parti si riaggiorneranno tra qualche settimana. Al momento, l’incontro è servito a fissare le basi per un eventuale coming back di Ibra. L'articolo, ildiperproviene daWorld.it.

