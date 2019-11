Azione | cosa dice il manifesto del nuovo partito di Carlo Calenda

Carlo Calenda fonda un nuovo partito - Azione. E attacca Matteo Renzi e Pd : "Rammolliti - di cosa hanno paura" : Carlo Calenda ha presentato il suo nuovo partito che si chiama Azione. Non un "partito personale. È un partito, con uno Statuto e a giugno ci sarà il primo congresso. Del movimento avrà gli obiettivi". Un partito che si colloca nel campo del centrosinistra. "Siamo di centrosinistra e siamo riformist

Chiara Ferragni e Fedez - red carpet in via della ConciliAzione - a Roma. Ecco cosa è successo : : Capelli raccolti in una coda, abito lungo nero con spacco vertiginoso dello stilista Giambattista Valli e trucco fucsia da gran sera. Chiara Ferragni è arrivata così stasera sul red carpet dell’Auditorium della Conciliazione per la première di ‘Unposted’, il film su di lei girato della regista Elisa Amoruso e presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Dopo aver percorso il suggestivo tappeto rosso di via della ...

Ilaria Cucchi : «Candidata sindaco a Roma? Ecco cosa volevo dire con questa mia provocAzione» : La sorella di Stefano, intervistata in radio, è poi tornata ad attaccare l’ex ministro dell’Interno Salvini: «È solo uno sciacallo, mio fratello non è morto perché drogato»

Alice Posta Elettronica Sicura : configurAzione mail gratis - posta in arrivo - in uscita - app iPhone e Android - cosa fare se non funziona : Con Alice mail ognuno ha la possibilità di crearsi una propria casella di posta Elettronica Sicura in maniera veloce, gratuita e, soprattutto, Sicura e, proprio per questo, è fra i servizi di posta Elettronica più apprezzati del web nel nostro Paese. Facilissima da consultare e da utilizzare per l’invio dei messaggi personali o di lavoro, da quando il gruppo Telecom e Tim sono divenuti una cosa sola, gode di tutte le innovazione che godrebbe ...

Selena Gomez è tornata in studio di registrAzione e questo significa solo una cosa : Di nuovo al lavoro The post Selena Gomez è tornata in studio di registrazione e questo significa solo una cosa appeared first on News Mtv Italia.

Meccanismo europeo di stabilità - cosa prevede la bozza di riforma che può aprire la strada alla ristrutturAzione del debito : La riforma del “fondo salva Stati” (Mes) creato nel 2011 durante la crisi dei debiti sovrani è finita all’improvviso al centro di una polemica politica sollevata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Che chiedono al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di chiarire se e quando sia stato firmato un accordo per cambiarlo “senza coinvolgere il Parlamento“. Le tappe della revisione, in realtà, sono note e dettagliate in ...

Scorciatoie da tastiera : cosa puoi fare con la combinAzione ‘Alt + Invio’ : Le Scorciatoie da tastiera sono una serie di combinazioni di tasti da premere contemporaneamente e in grado effettuare determinate azioni in base al programma che si sta utilizzando. Chi utilizza un PC per lavoro, dovrebbe conoscerne diverse in quanto velocizzano il lavoro di video scrittura, dalla stampa di un documento, (Continua a leggere)L'articolo Scorciatoie da tastiera: cosa puoi fare con la combinazione ‘Alt + Invio’ è stato ...

Cna Roma : Testo Unico buona cosa - vanno coinvolte associazioni per attuAzione : Roma – “Lo scorso 10 ottobre il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il nuovo Testo Unico del Commercio che riscrive dopo 20 anni le norme che regolano le attivita’ commerciali sul nostro territorio. La regolamentazione del Commercio in un territorio come quello di Roma e’ sicuramente decisiva e necessaria e riteniamo importante che tutti i rimandi ai provvedimenti implichino il coinvolgimento delle principali ...

Messina Denaro - “iddu è venuto alla stAzione” e “vedi cosa vuole fare Matteo” : tracce del latitante nell’inchiesta anti droga : “Gli dici ‘vedi che una quota era di un amico mio, facci recuperare quelli suoi’, poi cosa vuole fare Matteo..”. Così il nome di battesimo del latitante ricercato dal 1993 ha acceso le antenne dei carabinieri del Ros che intercettavano l’ex avvocato Antonio Messina, massone e trafficante di stupefacenti, arrestato nell’ultima operazione antimafia della procura di Palermo. Il dialogo tra l’anziano boss di ...

Temptation Island - Jessica e Andrea rompono il silenzio. Ma la reAzione è tremenda : “Ecco cosa avete fatto!” : Jessica Battistello e Andrea Filomena sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. I due si sarebbero dovuti sposare, ma a causa dei tanti dubbi di lei hanno deciso di annullare le nozze e mettere alla prova il loro amore al reality delle tentazioni. Una prova che però non sono riusciti a superare. All’interno del villaggio, infatti, Jessica si è avvicinata al ...

Florenzi diventa un caso - cosa c’è dietro le esclusioni? Dai motivi tattici alla deromanizzAzione : Sconfitta per la Roma a Parma dopo tre vittorie consecutive. Una battuta d’arresto che il tecnico Paulo Fonseca ha giustificato con il fatto che gli infortuni lo hanno costretto a schierare sempre la stessa formazione, almeno nell’ultimo mese. Più che una “scusa” un dato di fatto. La Roma vista al Tardini è sembrata a corto d’ossigeno e le gambe non giravano. Ma per tanti che hanno giocato sempre, c’è ...

PurificAzione… Nathalie Caldonazzo - dopo Temptation la scelta ‘estrema’ : cosa si è messa a fare : Per Nathalie Caldonazzo il percorso di Temptation Island è volto al termine, ma questo non significa che non possa continuare una meritatissima cura per lo spirito. Nathalie decide di allontanarsi dal mondo televisivo, soprattutto in seguito alla separazione da Andrea Ippoliti, per dedicarsi al proprio spirito. Come? Mettendo in pratica meditazioni e antichi rituali sciamanici, in grado di agire come disintossicanti ...

Juventus - infortunio Matuidi : cresce la preoccupAzione - ecco di cosa potrebbe trattarsi! : infortunio Matuidi- Brutto ko di Matuidi contro il Milan e punto interrogativo sulle attuali condizioni fisiche del centrocampista francese. L’ex PSG, uscito anzitempo dal match contro i rossoneri in favore di Rabiot, ha riportato una forte contusione al costato. Secondo le ultime indiscrezioni, Matuidi potrebbe aver riportato una leggera frattura ad una costola, a rivelarlo è stato Maurizio Sarri, in conferenza stampa, al termine del ...

Ultimo - la rivelAzione sul cantante : ha lo stesso disturbo di Maria De Filippi. Di cosa si tratta : Una malattia diffusa e condivisa da tanti personaggio del mondo dello spettacolo quella di cui soffrirebbe Ultimo. Si chiama ipocondria e designa la paura (o la convinzione) di avere una grave malattia. Tanti hanno fatto pubblica ammissione di soffrirne: da Carlo Verdone a Marco Mengoni, da Maria De Filippi a Piero Chiambretti. Tra questi ci sarebbe anche Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, cantautore romano, classe 1996. Che il popolare ...