Tasse non pagate | per i Comuni più facile pignorare i conti Multe escluse Salvini | cose

Tasse non pagate - Comuni pignorano conti : 18.51 I Comuni e le Province potranno riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate con le stesse regole dell'Agenzia per la riscossione nazionale. Quindi potranno pignorare il conto corrente o lo stipendio e accedere ai dati dell'Anagrafe Tributaria.Basterà emettere un unico atto esecutivo. Lo prevede una norma della Manovra che, a quanto si legge nella nota Studi del Senato, esclude per il momento le multe stradali. ...

Manovra - Comuni potranno pignorare conti in caso di mancato pagamento delle Tasse (non delle multe) : Una norma contenuta nella legge di Bilancio prevede che i Comuni e le Province possano pignorare i conti correnti, gli stipendi, o procedano con il fermo dell'auto, in caso di mancato pagamento dei tributi locali da parte dei contribuenti. Il presidente del Consiglio Conte minimizza: "I cittadini non si devono preoccupare. Non mi risulta".continua a leggere

Manovra - per Comuni sarà più facile pignorare i conti per Tasse non pagate : Per Comuni e Province sarà più facile procedere ad azioni esecutive per riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate, con le stesse regole dell'Agenzia per la...

Manovra - Comuni potranno pignorare i conti per Tasse non pagate : I Comuni e le Province potranno procedere ad azioni esecutive per riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate, con le stesse regole dell'agenzia per la riscossione...

Multe e Tasse non pagate? Conto corrente sarà pignorato/ Norma choc in Manovra Pd-M5s : Multe e tasse locali non pagate? Il Conto corrente sarà pignorato: la Norma choc nella Manovra Pd-M5s-Iva-LeU, ecco come funzionerà

E la Difesa non paga le Tasse sugli immobili : Inchiesta di Report: gli alloggi dei militari devono versare l’Imu e Ici. Lo ha riconosciuto la Cassazione dopo l’istanza del Comune di Fontana Liri. Ma i soldi non ci sono. E il problema riguarda tutte le città italiane

Ennio Doris a tutto campo : "Chi non taglia le Tasse aumenta la povertà. Mario Monti? Il cervello..." : Di politica non vuol parlare, il fondatore e presidente di Banca Mediolanum, questione di rispetto delle competenze. Però Ennio Doris sembra avere le idee molto più chiare dei nostri esponenti governativi su quello che servirebbe al Paese, se non per volare, quantomeno per non tracollare. Il dibatti

Le micro Tasse non sono bellissime - ma la plastic tax è condivisa da 1 italiano su 2 : Benché molti ritengano che nella battaglia contro l'inquinamento sia giusto scoraggiare uso e produzione di plastica e...

Auto aziendali - Italia tra i Paesi con le Tasse più basse. L’esperto : “Favore fiscale che spesso non ha ragion d’essere. Ma serve gradualità” : Non colpisce chi utilizza l’Auto aziendale esclusivamente per lavoro. Punta a incentivare la transizione a motori ibridi ed elettrici. E riduce un sussidio statale che secondo le ong ambientaliste è “dannoso per il clima”. Ma per le associazioni di categoria è una “proposta vessatoria” che peserà su “milioni di lavoratori”. Non si fermano le polemiche – e il fuoco amico di Italia viva e frange del Movimento 5 stelle – sulla presunta ...

Sondaggio Pagnoncelli per DiMartedì - le Tasse affondano il governo Conte. Dati sommati : "Per il 67%..." : Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì è un pessimo indizio per Giuseppe Conte. Sulla manovra il premier si gioca buona fetta non tanto della sopravvivenza del suo governo (appesa più al voto regionale in Emilia Romagna di gennaio e alle paturnie di M5s, Pd e Matteo Renzi) quanto del propri

Manovra : Conte - ‘non è e non sarà delle Tasse’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Fonti vicini al premier Giuseppe Conte, descrivono un presidente del Consiglio “fortemente deciso” a contrastare il tentativo di far passare questa come la ‘Manovra delle tasse’. “è una Manovra che ha evitato il già programmato aumento dell’Iva per 23 miliardi, che avrebbe avuto un impatto negativo su consumi e su tutte le famiglie. La realtà è che la Manovra è fortemente ...

Manovra : Bernini - ‘Bonaccini critica governo Tasse? Ridiamo per non piangere’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Avevamo detto e ripetuto in ogni sede che il governo giallorosso sarebbe stato il governo delle tasse. Ora sembra accorgersene perfino Stefano Bonaccini, governatore uscente dell’Emilia Romagna, che oggi critica fortemente i contenuti di una Manovra affossa-Italia e l’ondata di tasse che si abbatterà sul Paese e sulla nostra Regione, terra di grandi eccellenze produttive, destinata a ...

Novembre è il mese delle Tasse : pressione fiscale record - ma non per tutti : Questo mese gli italiani sono a chiamati a versare all'erario 55 miliardi di euro di tasse. Non saranno pochi gli...

Sondaggio Pagnoncelli sulle Tasse a DiMartedì : gli italiani convinti di pagarne meno - cosa proprio non torna : Il 51% degli italiani è ottimista riguardo alle tasse che dovrà pagare il prossimo anno, tra chi pensa di versarne in egual misura del passato (30%) e chi addirittura di meno (21%). Lo dice il Sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per la trasmissione DiMartedì su La7. Questa settimana il preside