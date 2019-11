Napoli – Il clima si fa sempre più teso | De Laurentiis Jr ci va giù pesante | “ci vuole

Napoli - il clima è ostile : le mogli dei calciatori hanno paura e scappano dalle proprie abitazioni : Situazione che, probabilmente, sta superando il surreale. La Napoli calcistica non sta attraversando, questo è chiaro, uno dei suoi momenti migliori. Spaccatura calciatori-società con la figura di Ancelotti in mezzo (ed in bilico). Ma la questione, purtroppo, sta andando oltre. Passi un periodo difficile, come può capitare in ogni società, ma negli ultimi giorni si è creato un clima talmente ostile da far impaurire le mogli dei calciatori ...

Clima teso a Napoli : i giocatori si stringono in un abbraccio prima della sfida col Genoa - il San Paolo è una furia : I giocatori del Napoli si stringono in un abbraccio prima del fischio d’inizio della sfida col Genoa: la reazione dei tifosi del San Paolo è di disappunto La situazione in casa Napoli sembra non piacere ai tifosi celesti. Dopo il silenzio stampa annunciato dal club e l’annullamento del ritiro ‘forzato’, con le responsabilità decisionali affidate ad Ancelotti, i giocatori sono tornati in campo questa sera per ...

Ancelotti clima sereno - Napoli lotterà per Scudetto e Champions : Napoli lotterà per Scudetto e Champions."Dobbiamo tornare a fare punti importanti. E' necessario essere più concreti sotto porta".

Il Messaggero : a Napoli clima sgradevole - De Laurentiis difenda Ancelotti : De Laurentiis difenda Ancelotti, Scrive così Il Messaggero, in controtendenza rispetto al Mattino: l’editore è lo stesso. Le prestazioni poco brillanti della squadra (dopo Liverpool ha fatto passi in dietro), un malessere interno allo spogliatoio, un ambiente che comincia a storcere il naso, stanno creando un clima sgradevole e controproducente per tutti attorno a uno degli allenatori più vincenti del mondo. Questa l’imprevedibile ...

Clima - la coerenza dei giovani che scioperano : a Napoli lasciano una strada invasa dai rifiuti ma per le istituzioni sono un “orgoglio” : Bufala o realtà? Sta facendo discutere sul web, all’indomani della manifestazione per il Clima, la foto di Via Toledo, una delle strade più importanti di Napoli, invasa dai rifiuti. Lo scatto è stato condiviso da alcune pagine Facebook partenopee e rilanciato da altri canali che hanno erroneamente collocato a Roma o Milano la ‘location’ della foto. Sul tema sono intervenuti diversi portali web anti-bufale, i quali hanno messo ...

Marcia per il clima - Napoli invasa dagli studenti : «Basta con rifiuti e roghi» : «Dalla Terra dei Fuochi all'Amazzonia. Cambiamo il sistema, salviamo il pianeta» è scritto sullo striscione che ha aperto il corteo cui oggi hanno partecipato migliaia di...

Marcia per il clima - Napoli invasa degli studenti : «Basta con rifiuti e roghi» : L'onda di studenti diretti a piazza Garibaldi per il Friday for future invade la Circumvesuviana. I treni che hanno circolato nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 9 hanno registrato il...