Napoli | Edoardo De Laurentiis | “servirebbero persone come Calaiò e Montervino | loro hanno

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Ci vuole rispetto, i calciatori sono pur sempre dei lavoratori, dei dipendenti anche se guadagnano tre, quattro milioni l’anno”. Lo ha detto il vicepresidente delDe, alla manifestazione “4-4-2 La Fiera del Calcio”, tornando sulla questione dell’insubordinazione rispetto al ritiro da parte dei calciatori azzurri. Desi è rivolto poi a due ex giocatori azzurri in platea,: “Servirebbero – ha detto – figurenegli spogliatoi del calcio italiano,molte più p…è un uomo di carattere ma tiene alla società e sa che lo stipendio mensile va rispettato, e vanno onorate la maglia e la città. Il tifoso viene allo stadio per vedere i calciatori e quindi ci vuole rispetto, rispetto e rispetto. Mi ricordo in un periodo in cui i ...

