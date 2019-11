Lecce | urina sull' altare di una chiesa | denunciato

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è avvenuto a Scorrano. L'uomo ha rubato la collana di oro dalla statua della santa patrona e ha sottratto dalla cassetta delle offerte 150 euro Ha 30 anni ed è di Gagliano del Capo, un Comune in provincia di, il responsabile del furto e degli atti sacrileghi che si sono verificati nelladi Santa Domenica a Scorrano, un paese sempre nelse, che conta circa 7mila abitanti. Il 30enne è stato individuato ea piede libero dai carabinieri di Maglie e di Gagliano del Capo dopo la segnalazione da parte del parroco di una delle chiese più importanti del Salento. Il fatto è accaduto lo scorso 11 novembre, ma l'uomo è stato individuato dai militari dell'arma solo oggi. Le indagini, portate avanti dagli investigatori, si sono avvalse delle immagini prese dalle telecamere di videosorveglianza del luogo di culto. A riconoscere l'uomo ...

