I fan di Salvini si sono scatenati con gattini e sardine

Caso Stefano Cucchi - Ilaria querela Salvini per la frase : “La droga fa male” : L'ex ministro dell'Interno aveva commentato così la condanna dei due carabinieri a 12 anni per la morte del giovane avvenuta una settimana dopo l'arresto

Caso Cucchi - Feltri : 'Se condannassero Salvini vorrebbe dire che stupefacenti fanno bene' : Ilaria Cucchi ha scelto di portare Matteo Salvini in tribunale. Alla sorella di Stefano non sono andate giù le dichiarazioni del leader della Lega che, a commento della sentenza di condanna dei carabinieri accusati dell'omicidio, ha proferito parole che hanno fatto discutere. Al "Chi ha sbagliato, pagherà" si è aggiunto un "questa è la prova che la droga fa male" che ha sollevato un polverone nell'opinione pubblica e che sarà oggetto di ...

Salvini su Ilaria e Stefano Cucchi : “Perché mi si rompe le scatole se dico che la droga fa male?” : Matteo Salvini è tornato a commentare la notizia della querela che Ilaria Cucchi intende presentare contro lui per le dichiarazioni sulla droga rilasciate al termine della sentenza del processo bis sulla morte del fratello Stefano. "Nessun telegiornale ricorda gli uomini e le donne in divisa uccisi. Però si rompono le scatole a qualcuno se dice che la droga fa male", ha detto da Rimini dove ha partecipato al Congresso del Sindacato Autonomo di ...

Ilaria Cucchi : "Salvini sciacallo. Io sindaco di Roma? Solo se partiti fanno passo indietro" : E' ancora scontro tra la sorella del giovane morto in seguito al pestaggio di due carabinieri e l'ex ministro dell'Interno: "Fa politica di basso livello sulla morte di mio fratello. Posso Solo querelarlo"

Caso Stefano Cucchi - la sorella Ilaria ha deciso di querelare Salvini : "Questo testimonia che la droga fa male sempre e comunque". Sono state queste le parole che ha pronunciato Matteo Salvini per commentare a caldo la notizia della condanna dei carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro per l'omicidio di Stefano Cucchi. I due sono stati condannati per il reato di omicidio preterintenzionale a 12 anni di carcere lo scorso 14 novembre, proprio mentre Salvini si trovava all'interno del PalaDozza di ...

Ilaria Cucchi querela Salvini : «Non giochi sul corpo di Stefano» Video : La sorella di Stefano, morto nel 2009 dopo un pestaggio da parte di due carabinieri, ha deciso di sporgere querela nei confronti dell'ex ministro dell'Interno e leader della Lega

Ilaria Cucchi querela Salvini : non può giocare sul corpo di Stefano : Ilaria Cucchi querela il leader della Lega Matteo Salvini per le parole pronunciate dopo la sentenza con cui la Corte d'Assise ha condannato cinque carabinieri per la morte del fratello Stefano....

Caso Stefano Cucchi - Ilaria denuncia Salvini per i commenti post sentenza : Ilaria Cucchi - sorella di Stefano, morto 10 anni fa mentre era sottoposto a custodia cautelare - ha deciso di denunciare l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. La donna, che si è sempre battuta per ottenere verità e giustizia, lo ha comunicato dalla sua pagina Facebook. Il leader della Lega, dopo la sentenza di condanna a 12 anni di due carabinieri, aveva commentato che tutta la vicenda era la prova che "la droga fa male". 'La droga fa ...

