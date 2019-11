Esplode deposito di fuochi a Barcellona Pozzo di Gotto | morta donna

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Un'esplosione si è verificata per cause ancora da accertare in undid'artificio e polveri piriche adi, in provincia di Messina. Sarebbeunadi 71 anni, la moglie del titolare. Ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare perché nella fabbrica si trovavano diverse persone, per ora disperse. Dalle prime informazioni dei Vigili del Fuoco si sa che l'incidente è avvenuto in località Femmina. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri. Almeno quattro feriti gravi L'esplosione è avvenuta nella fabbrica di articoli pirotecnici di Vito Costa e dei figli in contrada Cavalieri. Nella zona si è sentito un boato e subito dopo uno più forte che si sono uditi fino a Milazzo e che hanno causato panico. Dalle prime notizie ci sarebbero almeno quattro feriti gravi con parti del corpo ustionate.

