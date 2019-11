Arrow 8 festeggia il ritorno di Paul Blackthorne con una missione in famiglia ad un passo

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Siamo ormai agli sgoccioli di questo 2019 e questo significa che presto diremo addio ad8. La serie si avvia verso il gran finale e, ad undal crossover, ci ha regalato un altro episodio al cardiopalma che ha aperto la strada aldi. L'amato Quentin Lance tornerà protagonista nell'episodio numero 6 dal titolo "Reset" in onda martedì prossimo, 26 novembre.continua la sua marcia verso il finale di serie e, soprattutto, "Crisis on Infinite Earths", visitando luoghi significativi e incontrando alcuni dei protagonisti storici della serie e la prossima settimana toccherà a Lance e tutto per via di quello che è successo nel finale del quinto episodio quando Lyla, che sembra ormai diventato il braccio destro di The Monitor. Cosa succederà a quel punto? L'episodio vedrà Oliver riunito a Quentin Lance che in realtà è morto alla fine della sesta ...