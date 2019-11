Opera di Roma | prima assoluta di “Un romano a Marte” scritta da un under 35 con un po’

“È viva - ecco dove si trova”. Silvia Romano - la conferma sulla coOperante rapita in Kenia : Un “ostaggio politico”. Questo sarebbe Silvia Romano, la cooperante italiana sequestrata il 20 novembre scorso nel villaggio di Chakama in Kenya e attualmente, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma e dai carabinieri del Ros, tenuta prigioniera in Somalia nella mani di uomini vicini al gruppo jihadista Al-Shabaab, organizzazione somala affiliata ad Al Qaeda. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti somale, dunque, la volontaria 24enne, ...

Roma : Operazione antidroga - 20 persone arrestate : Roma - operazione antidroga da parte dei carabinieri di Tor Bella Monaca, che hanno arrestato 20 persone. In 15 sono finiti agli arresti in carcere, i restanti 5 ai domiciliari, tra cui tre donne. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati farebbero parte di un’organizzazione dedita al traffico di cocaina. Il gruppo operava prevalentemente tra le palazzine di via dell'Archeologia, per un giro d’affari di circa 200mila euro ...

Venti persone sono state arrestate nel corso di un’Operazione antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca - a Roma : I carabinieri di Roma hanno arrestato 20 persone (15 in carcere e 5 ai domiciliari) nel corso di un’operazione antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Gli arrestati sono tutti italiani e, secondo le indagini, avrebbero fatto

Roma - maxi Operazione antidrogra a Tor Bella Monaca : venti arresti : In manette anche tre donne, il giro d'affari era di 200mila euro al mese. L'organizzazione con turni e vedette

CoOperative agroalimentari : la Plastic Tax “colpisce pesantemente l’agricoltura emiliano-romagnola” : “La Plastic Tax colpisce pesantemente l’agricoltura emiliano-romagnola e in particolare le Cooperative agroalimentari della nostra regione, impegnate da anni nel corretto uso degli imballaggi per valorizzare al meglio i prodotti dei soci agricoltori e per fornire un elevato servizio al consumatore finale. Il carico di questa tassa, a cui il Governo sta lavorando per la Legge di Bilancio, rischia di pesare esclusivamente su chi lavora e trasforma ...

Roma - buone notizie per Bryan Cristante : Operazione scongiurata per il centrocampista giallorosso : In seguito all’ultimo consulto effettuato presso il prof. Orava, si è stabilito come il centrocampista della Roma non dovrà sottoporsi ad alcuna operazione buone notizie per la Roma per quanto riguarda le condizioni di Bryan Cristante, il centrocampista della Roma infatti non dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico dopo il problema accusato al tendine dell’adduttore destro. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Il consulto con il ...

Maltempo Roma : chiuso il Centro Operativo comunale dopo 97 interventi effettuati : Si è chiuso ieri sera il Centro operativo comunale (Coc), riunito presso la sede della Protezione civile di Roma Capitale a seguito dell’ultima allerta meteo. Contestualmente sono state chiuse anche le Unita’ di crisi locali (Ucl). Il Campidoglio, in una nota, informa che “complessivamente sono stati effettuati 97 interventi. Per la maggior parte hanno riguardato allagamenti, alberature e rimozione di rami caduti dalle strade. ...

Sciopero 25 ottobre - si ferma la raccolta rifiuti a Roma : sciOpera il 75% del personale Ama. Molti asili chiusi - rallentamenti nei trasporti : È in corso lo Sciopero del trasporto pubblico di 24 ore indetto dai sindacati di base. I disagi maggiori al momento si registrano a Roma, dove l’astensione dal lavoro riguarda tutte le municipalizzate e rischia di fermarsi la raccolta dei rifiuti. Nella Capitale, la Metro A è attiva con lievi riduzioni di corse, come la Roma-Viterbo/Urbana e la Termini-Centocelle. Nessun problema invece per la B/B1, mentre sono chiuse la Metro C e la ...

Roma Metropolitane - III Municipio - Zocchi : no a stop a ponte ciclopedonale - Raggi assicuri realizzazione Opera : Roma – “A un passo dalla meta, il ponte ciclopedonale, opera attesa da oltre 30 anni dai cittadini e che metterebbe in collegamento il quartiere di Sacco Pastore con la stazione della metro B1 Conca D’oro, rischia di sfumare. La colpa ricade su Roma Capitale e sulla sua scelta di liquidare “Roma Metropolitane”, la società che avrebbe dovuto gestire il progetto.” Queste le parole di Matteo Zocchi, capogruppo ...

Venerdì nero per Roma. Come e perché si sciOpera : Venerdì 25 ottobre si preannuncia Come una giornata di passione per i servizi pubblici a Roma, dalla metropolitana agli autobus passando per i treni, la raccolta dei rifiuti, i musei e i servizi tributari di competenza comunale. Lo stop sarà, Come detto, di 24 ore. Fasce di garanzie dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. I sindacati confederali sono pronti a incrociare le braccia nelle aziende partecipate del Campidoglio, che ...

Roma-Latina - Pedica : Ministra avvii i lavori - è Opera strategica ma rallentata : Roma – “L’autostrada Roma-Latina è un’opera strategica per la viabilità pontina, servirà a far uscire dal suo isolamento la città garantendo lo sviluppo del territorio, la sicurezza e allo stesso tempo darà ossigeno alle imprese e all’occupazione”. Lo dichiara l’esponente del Pd Stefano Pedica. “Ma a quanto pare non gliene frega niente alla politica, continua Pedica. “L’autostrada è un’opera importante e il ...

Fingevano di Operare tumori inesistenti - ma era chirurgia estetica : primario indagato a Roma : Il 20 gennaio 2016 una 49enne è stata ricoverata al Sant’Eugenio con la diagnosi di “anamnesi personale di tumore maligno della mammella”. Secondo i pm, la paziente non era affetta da nessuna patologia tumorale. Come lei sarebbero almeno 12 le persone operate all’ospedale di Roma per tumori inesistenti: in realtà si trattava di operazioni di chirurgia estetica, mascherate da interventi necessari a ...

Venerdì sciOperano i dipendenti di Ama - l'azienda ai cittadini romani : "tenete in casa i rifiuti" : Venerdì prossimo è sciopero e quindi i romani è bene che evitino di conferire i rifiuti - sia che si tratti di indifferenziati che di plastica o carta -, ovvero meglio tenerseli in casa per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali. E' il consiglio che arriva dall'Ama in vista dell'astensione dal lavoro che coinvolgerà i dipendenti delle varie municipalizzate romane, compresa appunto quella che è preposta all'ambiente. In una nota ...

Operato il bambino aggredito da una scrofa a Roma. Resta grave : È giunto al bambino Gesù alle 21.15 di ieri sera il bimbo di 2 anni aggredito da una scrofa in un allevamento a Corcolle. Inizialmente ricoverato all'Ospedale di Tivoli, il bimbo è stato trasferito dal 118 in eliambulanza tramite l'Eliporto Vaticano. È arrivato al Dipartimento di Emergenza e Accettazione del bambino Gesù in condizioni gravissime, spiegano i medici, intubato e in stato di incoscienza. Il bambino presenta lesioni ...