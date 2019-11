Non si governa da avversari Pd | Zingaretti avverte i 5 Stelle

Vittorio Feltri lapidario su Venezia : "Perché chi ci governa oggi Non sa risolvere nulla" : La storia della repubblica di Venezia dovrebbe essere nota a tutti invece ho l' impressione che la conoscano in pochi. Non parliamo poi del periodo cosiddetto ducale, quando il pallino era nelle mani del Doge. Si dà il caso che per secoli e secoli la cosiddetta Serenissima fu un esempio chiaro di bu

Dalila Nesci si auto-candida governatrice della Calabria. L'appello a Grillo : ufficiale - l'M5s Non esiste più : La deputata grillina Dalila Nesci si auto-candida governatrice della Calabria, con un messaggio diretto a Beppe Grillo. Nel Movimento 5 Stelle allo sbando e senza guida politica succede anche questo: "Sono a disposizione del M5s per rappresentare la mia terra - scrive -, perché non potrei mai permet

M5s - Di Maio : “Governare con il Pd Non è semplice. Regionali? Ci presenteremo dove siamo pronti” : “Ogni giorno lavoriamo per far andare meglio questo governo che si è messo insieme durante l’estate per scongiurare l’aumento dell’iva. Nel nostro governo c’è già un clima migliore, lo vedo. Ma è normale che in due mesi non può andare tutto alla perfezione. Se facciamo le cose per gli italiani avremo lunga vita. Per il M5S non è un momento semplice e stare al governo con un partito con il quale abbiamo avuto ...

Non vedere è la colpa più grave di chi governa il Veneto da 25 anni : Sicuramente le immagini di una Venezia allagata, quasi una bestialità se si pensa alle sue origini e alla sua storia millenaria, fanno stringere il cuore. Da Veneto ancor di più. Ma è inutile piangere oggi per i danni ai cittadini, così come al suo patrimonio artistico inestimabile e unico, per poi dimenticarsene dopodomani. Dirette web e tv, dichiarazioni pubbliche solenni, conti correnti per la raccolta fondi, ...

Mafia : D’Uva - ‘Berlusconi Non risponde - Salvini-Meloni vogliono governare con lui’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Italia, A.D. 2019. Berlusconi non risponde nel processo sulla trattativa Stato-Mafia. Sarebbe soltanto un nuovo capitolo della solita triste storia, se non fosse che Salvini e Meloni se lo continuano a portare in giro per le piazze dicendo di voler governare assieme”. Così su twitter il deputato questore del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Francesco D’Uva. L'articolo Mafia: D’Uva, ...

Nicola Zingaretti : “Il Pd Non vuole elezioni anticipate - ma governare insieme senza sgambetti” : Il segretario dem Nicola Zingaretti ha lanciato un appello agli alleati: "Sconfiggeremo le destre se riusciremo a risolvere i problemi che loro hanno creato, non vogliamo elezioni, anche se dell'attuale maggioranza saremmo quelli che prendono più deputati e senatori. Meno polemiche e più fatti".Continua a leggere

Zingaretti : Non siamo disponibili a governare da nemici : Zingaretti: "Ci sono troppe polemiche, tutti i giorni si litiga, e questo non va bene. Si può governare insieme da alleati e non da nemici"

**Governo : Zingaretti - ‘troppi litigi - da nemici Non si governa’** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Ci sono troppe polemiche. Questa manovra, secondo me, ha ricominciato a rimettere un po’ di soldi nelle tasche degli italiani, abbiamo eliminato l’aumento dell’Iva ma tutti i giorni si litiga e questo non va bene”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Di Martedì su La7. “Si può governare insieme da alleati, non si può governare insieme da nemici perché altrimenti ...

Governo al bivio - Zingaretti : "Non possiamo governare insieme da avversari" : Partito Democratico e Movimento 5 stelle vedono il loro momento più difficile. Lo certifica lo stesso segretario dem che...

Vertice Toti-Carfagna - ma per il governatore della Liguria la deputata di Fi «Non strappa» : Per le regionali, il leader e fondatore di "Cambiamo": «Io mi ricandido in Liguria. La Lega, Meloni e anche Forza Italia in Liguria sono d’accordo»

Pensioni - Di Maio : ‘Q100 Non si tocca fino a che M5s governa’ : Le Pensioni anticipate con Quota 100 ancora in primo piano nell'agenda politica in vista dell’approdo della legge di Bilancio 2020 in Parlamento. Non mancano polemiche e divisioni nella maggioranza di governo ad animare il dibattito pubblico. Rassicurazioni sulla conferma delle Pensioni anticipate a 62 anni con 38 anni di anzianità contributiva, continuano ad arrivare da esponenti del governo e della maggioranza, ad eccezione di parlamentari e ...

Clima - in migliaia manifestano con Greta in Alberta - Governatore : “Chiedere la fine dell’economia industriale Non è soluzione realistica” : migliaia di persone si sono radunate a Edmonton, nella provincia canadese dell’Alberta per protestare contro il cambiamento Climatico insieme a Greta Thunberg. “Manifestiamo perché è in gioco il nostro futuro. Non resteremo spettatori di questa crisi. Vogliamo che i governanti si uniscano dietro alla scienza“, ha detto l’attivista svedese tra gli applausi della folla. Ma se a migliaia hanno gridato il loro sostegno a ...