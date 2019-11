Fermo | esplosione in un distributore di benzina | morto un uomo

Esplosione cascina Alessandria - c'è un Fermo per omicidio. Ascoltato il proprietario : C'è un fermo per la morte dei tre vigili del fuoco nell' Esplosione di Quargnento. I carabinieri lo hanno eseguito nella notte nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di...

Esplosione di Quargnento - c’è un Fermo : è il proprietario della cascina : Svolta nelle indagini nella notte: a essere fermato come indiziato di delitto è il proprietario della cascina esplosa nella notte tra il 4 e il 5 novembre in cui hanno perso la vita tre Vigili del Fuoco. Già interrogato in precedenza aveva ammesso la situazione economica non florida e aveva parlato di un premio assicurativo in essere sullo stabile.Continua a leggere