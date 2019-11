Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 19 novembre 2019) In occasione delle celebrazioni del trentesimo anniversario della "Convenzione suidell Infanzia e dell Adolescenza" (approvata il 20 novembre 1989), Amref propone il nuovo video di Simoneche racconta idei, con il loro stesso supporto. "Un bambino non può dormire senza aver mangiato", dichiara uno dei tantiprotagonisti del video. Il cantautore ha deciso di raccontare la "Convenzione suidell'Infanzia e dell Adolescenza" accompagnato daidella Bandacho Primary School, in Kenya. Recatosi sul posto nelle scorse settimane,, noto anche per la sua sensibilità e il suo impegno sociale, visita alcuni progetti di Amref dedicati all infanzia. Il messaggio che pone le fondamenta del video è che "il bambino ha diritto adun bambino". Il viaggio del cantautore supporta l'iniziativa di Amref contraddistinta dalla campagna ...

Affaritaliani : Cristicchi in Africa per i diritti dei bambini a essere bambini -