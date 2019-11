100 ANNI CHIARA LUBICH Il Focolare è un dono fatto per bruciare e riscaldare tutti

Shakespeare and Company : 100 ANNI fa apriva la libreria più famosa del mondo : Il 19 novembre 1919 Sylvia Beach apriva i battenti della sua piccola libreria al numero 12 di Rue de l’Odéon, inconsapevole del grandioso successo che avrà negli anni successivi: la Shakespeare and Company diverrà infatti un punto d’incontro fra la cultura inglese e quella francese, rifugio preferito di Hemingway, Joyce, Valery e tanti altri. Ecco la storia di una delle librerie più famose di sempre.Continua a leggere

Nuoto - Trofeo della Velocità 2019 : Giovanni Izzo vola a Glasgow con un tempo super nei 100 misti : Finalmente, ci verrebbe da dire, nell’ultima occasione utile per centrare il pass per i Campionati Europei in vasca corta di Glasgow, il classe 1998 Giovanni Izzo ha trovato a Parma, nel Trofeo della Velocità, il tempo utile nei 100 misti, con il crono di 52.82, aumentando di un’altra unità il gruppo della nazionale azzurra e, in particolare, quello della Velocità maschile. Il bolognese, ex-campione europeo juniores e medaglia di ...

Pensioni : età di uscita stabile fino al 2022 - invariate anticipata a 64 anni e quota 100 : L'età della pensione di vecchiaia rimarrà bloccata a 67 anni fino al 31 dicembre 2022 e adesso è ufficiale. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dicastero del Lavoro, relativo all'età necessaria per l'uscita da lavoro nel biennio 2020-2021, lasciando invariata l'età prevista dal 2019 (ovvero i 67 anni) ancora per poco più di tre anni. Eventuali variazioni ...

500 mila assunzioni in tre anni nella Pubblica Amministrazione con il turnover al 100% : Il turnover nelle Amministrazioni Pubbliche verrà sbloccato: il meccanismo che consente allo Stato di avere un ricambio generazionale, tornerà al 100%. Numerose novità sono previste anche per le Regioni che in presenza di risorse potranno prevedere ingressi superiori ai pensionamenti. La misura - sostiene la ministra Fabiana Dadone - darà più spazio ai giovani".Continua a leggere

Pensioni ultime notizie : Salvini su Quota 100 “restituito anni di vita” : Pensioni ultime notizie: Salvini su Quota 100 “restituito anni di vita” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini su Quota 100, misura da lui fortemente voluta, sebbene sperimentale e transitoria, che nei suoi piani sarebbe stata seguita da Quota 41 per tutti. Il governo giallo-verde è poi caduto e il verde è stato soppiantato dal rosso, con Salvini che è finito all’opposizione. Ora ...

Venezia : da Intesa Sanpaolo 100 milioni di euro per i danni - sospese le rate dei mutui : Intesa Sanpaolo, al fine di rispondere nel più breve tempo possibile alla situazione di emergenza venutasi a creare nella città di Venezia, la sua provincia e il suo litorale, ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a seguito dell’eccezionale maltempo. In particolare, il plafond è destinato alle famiglie, alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti che hanno ...

Venezia - la marea a 187 centimetri. Danni a San Marco. Venti a 100 km/h. Il sindaco : un disastro. Un anziano morto fulminato in casa : Venezia questa volta ha rischiato di affondare, sotto la spinta di un'acqua che con vento di scirocco a 100 chilometri orari ha sfiorato la paurosa soglia dei 190 centimetri sul medio mare. Il...

L’A.S. Giana Erminio festeggia i 100 ANNI del club : 110 anni Giana Erminio. L’anniversario di un club storico è sempre un evento importante, che merita di essere festeggiato a dovere. E l‘A.S. Giana Erminio, che milita in Serie C, ha deciso di farlo con un evento programmato nella serata di ieri a Gorgonzola, alle porte di Milano. Non sono mancati i momenti degni di […] L'articolo L’A.S. Giana Erminio festeggia i 100 anni del club è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Venti furiosi in Puglia - oltre i 100 km/h. Danni e feriti - crolla ripetitore a Taranto. : La preannunciata forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Puglia, in seguito alla formazione dell'intenso ciclone mediterraneo, sta creando molti Danni e disagi soprattutto a causa delle...

Pensioni - Tridico (Inps) : ‘Su Quota100 risparmiati tre miliardi in due anni’ : Mentre continua senza sosta il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle Pensioni, arrivano i nuovi dati dell’Inps relativi alla Quota 100. Sono circa centomila in meno di quelle originariamente previste le richieste di pensionamento con la nuova formula che consente di accedere al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di anzianità contributiva, dunque ben cinque anni prima rispetto a quanto prevede la legge Fornero ...

Quota 100 - Inps tre miliardi di risparmi in 2 anni : Per Quota 100 "fino a ottobre sono arrivate 193mila domande. Quasi 100 mila meno del previsto, ciò consente un risparmio, già accantonato nel 2019

Influenza : meno di 2 bimbi su 100 sotto 5 anni si vaccinano - nel 2018-19 circa 883.000 colpiti da virus influenzali : meno di 2 bimbi su 100 sotto i 5 anni vengono vaccinati contro l‘Influenza, eppure si ammalano 5 volte di più dell’adulto. Tanto che, l’inverno passato, a esserne stati colpiti sono stati, secondo l’Istituto Superiore di Sanità (Iss), 883.000 bambini in questa fascia di età. A puntare l’attenzione sui più piccoli è stato il Flu Day organizzato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) di Roma, per promuovere ...

Pensioni anticipate : Quota 100 potrebbe cambiare con uscita a Q103 - più anni dal 2022 : Le Pensioni anticipate con uscita a Quota 100 cambieranno e i requisiti di uscita saliranno fino a determinare la nuova Quota 103. E' questa la previsione del Corriere della Sera che prende spunto dalle indicazioni del nuovo Governo che si prepara, per l'appunto, ad attuare dei correttivi nelle Pensioni a Quota 100 che possano evitare lo scalino delle uscite a partire dal 2022 con il termine della sperimentazione della misura a fine 2021. ...