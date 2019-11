Santa Sede | Aif decapitata

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il suo mandato quinquennale scadeva il 19 novembre, ma lasciare con una lettera di addio è stato lui, René Bruelhart . Perché non ci sono più le condizioni per continuare a lavorare Un gesto inatteso, modalità inaspettate. Tanto che chi lo sostituirà verrà formalmente nominato il 26 novembre al rientro del Papa dall’ imminente viaggio in Giappone e Tailandia, perché non c’è stato tempo di adempiere a tutte le procedure di nomina.La Sala stampa vaticana è dovuta intervenire in due tempi, quasi in affanno, nel comunicare il cambio della guardia, ma soltanto perché sono i fatti Oltretevere a procedere in affanno, con continui strattoni.Tanto che Potrebbero esserci ulteriori sviluppi e altre dimissioni forse dell’ intero consiglio dell’AIF ( Autorita per l’ informazione finanziaria, la ...

