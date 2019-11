Reato violazione di domicilio | quando si configura e gli elementi concreti

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 18 novembre 2019)disie gliVediamo di seguito che cos’è ildie quali sono le circostanze in cui tale illecito penale scatta. È significativo parlarne dato che non sono infrequenti le notizie locali di cronaca, in cui ilin esame è commesso insieme ad altri, come quello di violenza privata o resistenza a pubblico ufficiale. Ecco cos’è utile sapere in proposito. Se ti interessa saperne di più suldi atti persecutori e stalking, ec’è assoluzione, clicca qui.diricorre? quale bene è violato? Ildi– disciplinato dall’art. 614 del Codice Penale – scatta nelle circostanze in cui è violata la libertà del, ovvero la tranquillità e sicurezza di luoghi oggetto di proprietà privata e in ...

