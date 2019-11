Quando la partita è da dimenticare | tira il rigore ma la palla finisce in curva E il

ATP Finals 2019 - Quando tornerà in campo Matteo Berrettini? Avversario - data - programma - orario della prossima partita : Matteo Berretini è stato severamente sconfitto da Novak Djokovic all’esordio nelle ATP Finals 2019, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’anno. Il romano, al debutto assoluto nella manifestazione, non è mai riuscito a tenere testa al lanciatissimo serbo e ha ceduto in appena 63 minuti di gioco palesando anche un po’ troppo emozione sul cemento indoor della O2 Arena di Londra. L’avventura ...

Juventus-Atletico Madrid - Quando si gioca la prossima partita di Champions League? Data - programma - orario e tv : Martedì 26 novembre (ore 21.00) si giocherà Juventus-Atletico Madrid, match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Scontro diretto al vertice che metterà in palio una buona fetta del primo posto in classifica con tutti gli annessi vantaggi nel sorteggio degli ottavi di finale, le due squadre hanno già nel mirino gli ottavi di finale della massima competizione europea e si scontreranno ...

Slavia Praga-Inter - Quando si gioca la prossima partita di Champions League? Data - programma - orario e tv : Il 27 Novembre è una Datata tutt’altro che banale per i tifosi dell’Inter. I nerazzurri, infatti, faranno visita allo Slavia Praga. Una partita che potrebbe essere fondamentale per il passaggio del turno. I ragazzi di Antonio Conte hanno sofferto non poco il dinamismo e la preparazione atletica, oltre che tattica, della squadra di Trpisovsky nel match d’anData e non potranno commettere altri errori in quella di ritorno. Va da ...

Borussia Dortmund-Inter - Quando si gioca la prossima partita? Data - programma - orario e tv : Inter e Borussia Dortmund si sono affrontare questa sera in Champions League, a San Siro è andato in scena un incontro fondamentale per le sorti della fase a gironi di entrambe le formazioni che sono in piena lotta per qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea. Le due squadre si sfideranno nuovamente tra due settimane ma a campi invertiti, sarà dunque la compagine tedesca a ospitare i nerazzurri al Westfanlenstadion ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Partita tirata con Dimitrov. Le Finals? Fin Quando non è matematico… Sinner è pazzesco” : Matteo Berrettini ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov con un doppio 7-6 e si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Si tratta di un risultato pesantissimo per l’azzurro che sta inseguendo la qualificazione alle ATP Finals. Il Tennista romano ha rafforzato l’ottavo posto nella Race ed è sempre più vicino agli atti conclusivi della stagione. Il 23enne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Partita tirata con Dimitrov. Le Finals? Fin Quando non è matematico… Sinner è pazzesco” : Matteo Berrettini ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov con un doppio 7-6 e si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Si tratta di un risultato pesantissimo per l’azzurro che sta inseguendo la qualificazione alle ATP Finals. Il Tennista romano ha rafforzato l’ottavo posto nella Race ed è sempre più vicino agli atti conclusivi della stagione. Il 23enne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ...

Lokomotiv Mosca-Juventus - Quando si gioca la prossima partita? Data - programma - orario e tv : Mercoledì 6 novembre, alle ore 18.55, la Juventus volerà a Mosca per affrontare la Lokomotiv, match valido per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League 2019-2020. Gli uomini di Maurizio Sarri sono attesi da una trasferta impegnativa sia per la forza dell’avversario che per fattori ambientali. Le temperature, infatti, potrebbero essere particolarmente rigide e, di conseguenza, non sarà semplice esprimere il proprio 100%. ...

Mihajlovic - contro la Juve non è una partita come le altre : Quando fu ad un passo dalla panchina bianconera : Dopo la pausa per le Nazionali torna il campionato di Serie A, si gioca l’8^ giornata del massimo torneo italiano, turno che regala interessanti incroci per scudetto e salvezza ma anche storie che riguardano la vita dei protagonisti anche fuori dal rettangolo di gioco. E’ il caso di Juventus e Bologna, partita che può dare indicazioni per la classifica di entrambi, la squadra di Maurizio Sarri infatti è reduce dal successo in ...

Calcio - Gigi Buffon : “Ultima partita in Nazionale? Solo Quando deciderò di smettere giocare” : Gigi Buffon e l’ultima partita in Nazionale. Il tema tiene banco perché l’attuale CT dell’Italia Roberto Mancini vorrebbe dedicare un ultimo atto al “portierone” azzurro, che quest’anno ha deciso di recitare il ruolo del “secondo” alla Juventus, dopo l’esperienza francese al PSG. Una stagione particolare per il 41enne nativo di Carrara che sicuramente non disdegnerebbe un attestato di stima ...