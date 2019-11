MotoGP | Test Valencia 2019 | il calendario e le date Programma e come seguirli in tempo

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) Nemmeno ildi concludere il Mondialeche è giàdi gettarsi nel futuro. Sul circuito Ricardo Tormo, dopo il Gran Premio di, i piloti saranno impegnati nei canonici due giorni diche ci lanceranno verso la prossima annata. Da domani, martedì 19 novembre, a mercoledì 20, team e piloti avranno a disposizione due giornate di lavoro per imparare a conoscere le moto che vedremo in azione a partire dal Gran Premio di Losail di marzo. Molti potrebbero prendere sotto gamba queste due sessioni, ma con la nuova configurazione deldella classe regina, conridotti all’osso e l’aumento delle gare portato a 20 (dal prossimo anno si correrà anche in Finlandia) anche il lavoro che si svolgerà asarà fondamentale per quello che vedremo nei prossimi mesi ed in vista deipre-stagionali. Vedremo importanti novità in casa Yamaha e ...

SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 identifica anche le priorità per i test di Valencia di martedì #LastRace #SkyMotori #MotoGP… - SupportVale_46 : RT @SkySportMotoGP: ?? @ValeYellow46 identifica anche le priorità per i test di Valencia di martedì #LastRace #SkyMotori #MotoGP #ValenciaGP… - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: ?? @ValeYellow46 identifica anche le priorità per i test di Valencia di martedì #LastRace #SkyMotori #MotoGP #ValenciaGP… -