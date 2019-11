Fonte : fanpage

(Di lunedì 18 novembre 2019) I familiari l'hanno riabbracciato in questura, la ragazza di 24 anni scomparsa da Leonforte () lo scorso 20 ottobre. La ragazza è stata rintracciata dalla polizia. Era in stato confusionale e molto disorientata. Soccorsa, è stata accompagnata in questura dove si è ricongiunta con i suoi familiari.

fanpage : Enna, ritrovata Giuseppina Castrogiovanni - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Ritrovata e soccorsa a #Catania dalla Polizia la giovane donna scomparsa in circostanze allarmanti dalla provincia di… - MASTATCETT : RT @chilhavistorai3: Ritrovata e soccorsa a #Catania dalla Polizia la giovane donna scomparsa in circostanze allarmanti dalla provincia di… -