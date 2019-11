Caso Cucchi | Ilaria annuncia la querela contro Matteo Salvini | “Non può giocare sul corpo

Caso Cucchi. “La droga fa sempre male” - la sorella Ilaria querela Salvini : Il leader della Lega non si è mai scusato con la famiglia Cucchi, e ai microfoni di Fanpage, ha commentato così la condanna dei due carabinieri Di Bernardo eD'Alessandro: "Sono vicinissimo alla famiglia, la sorella l’ho invitata al Viminale. Se qualcuno ha usato violenza ha sbagliato e pagherà. Questo testimonia che la droga fa male, sempre e comunque. E io combatto la droga in ogni piazza". Un’affermazione che gli è costata la querela.Continua ...

Adriano Paolozzi sul Caso Stefano Cucchi : 'Ilaria lo sfrutta per fare politica' : Infuria la polemica contro Adriano Paolozzi, Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio appartenente a Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti, che nelle scorse ore ha scritto un post al vetriolo su Facebook contro Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, il giovane romano morto per il pestaggio eseguito da alcuni carabinieri nel 2009. Negli scorsi giorni gli autori del misfatto sono stati giudicati colpevoli e accusati di omicidio ...

Caso Cucchi - Giovanardi a La Zanzara : 'Famiglia isolata? Aiutata da film e sceneggiate' : Sono toni particolarmente ruvidi quelli che hanno caratterizzato l'intervento di Carlo Giovanardi all'interno della trasmissione di Radio 24 "La Zanzara". L'ex Ministro è stato protagonista di uno scontro dialettico piuttosto duro con i conduttori della trasmissione, Giuseppe Cruciani e David Parenzo: il tema è la sentenza che ha visto la condanna di tre carabinieri per l'uccisione di Stefano Cucchi. In passato Giovanardi si era caratterizzato ...

Caso Cucchi - Ilaria : “Salvini è su un altro pianeta - si occupi dei suoi problemi - ne ha più di uno” : La sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, alla presentazione del libro che ha scritto insieme all'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, 'Il coraggio e l'amore', a Milano, ha replicato ancora a Salvini: "Dovrebbe preoccuparsi dei suoi problemi, credo ne abbia più di uno: anziché preoccuparsi della droga, se io avessi un debito così alto nei confronti dello Stato a quest'ora sarei in prigione, mentre a lui vengono fatte le rate".Continua a leggere

Caso Cucchi : due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale. La sorella Ilaria : “Lo sapevamo” : Altri due militari sono stati ritenuti responsabili di falso. Un assolto. Nel processo d’appello ai medici del Pertini quattro prescrizioni e un’assoluzione per Stefania Corbi che «non ha commesso il fatto»

Caso Cucchi - Di Maio contro Salvini : “Si deve scusare con la famiglia” : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, torna sulla sentenza sul Caso Cucchi e critica il leader della Lega, Matteo Salvini, che non ha voluto scusarsi con la famiglia di Stefano e con la sorella Ilaria: "Salvini, non puoi dire che la sentenza su Cucchi dimostra che la droga fa male. Cosa significa? Che se uno sbaglia nella vita deve essere pestato a morte? Credo che sarebbe meglio porgere le scuse".Continua a leggere

Caso Cucchi : dilaga hashtag 'Salvini vergognati' - Feltri dubita sia colpa dei Carabinieri : Sulla vicenda di Stefano Cucchi potrebbe essere stata scritta la parola fine. Esattamente dieci anni dopo la sua morte, avvolta da un alone di mistero, all'interno dell'aula bunker di Rebibbia a Roma la Corte d'Assise ha emesso una sentenza di colpevolezza. Due Carabinieri, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, sono stati condannati a dodici anni per omicidio preterintenzionale. L'accusa che gli viene mossa è quella di aver ucciso Cucchi ...

Il Caso Cucchi - dall’inizio : (foto: Marco Cantile/LightRocket via Getty Images) Il caso di Stefano Cucchi è sicuramente uno dei più complicati della cronaca giudiziaria dell’ultimo decennio italiano. Sulla vicenda ci sono stati avviati ben otto processi nel corso degli ultimi dieci anni – da quando cioè, il 15 ottobre 2009, il giovane geometra romano venne fermato dai carabinieri perché in possesso di circa 30 grammi di sostanza stupefacente, fu arrestato e morì, una ...

Caso Cucchi - Salvini : 'Questo testimonia che la droga fa male sempre' : Oggi è stato un giorno importantissimo per il Caso Cucchi. È infatti arrivata la sentenza nei confronti dei due carabinieri coinvolti nel processo bis per il decesso di Stefano Cucchi. I due militari, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, sono stati condannati a 12 anni di reclusione. Oltre a questa importante sentenza faranno sicuramente discutere le parole pronunciate dal leader della Lega Matteo Salvini sulla vicenda del ragazzo morto ...

Per Salvini - il Caso Cucchi "testimonia che la droga fa male sempre" : "Se qualcuno ha usato violenza, ha sbagliato e pagherà. Sono vicinissimo alla famiglia, ho invitato la sorella al Viminale. Questo testimonia che la droga fa male, sempre e comunque". Così Matteo Salvini a chi gli chiedeva se vuole "chiedere scusa" alla famiglia Cucchi per le frasi usate in passato. "Non posso chiedere scusa per eventuali errori altrui. Se qualcuno lo ha fatto, pagherà. Devo chiedere scusa anche per il buco dell'ozono?", ...

Caso Cucchi - la madre dopo la sentenza : verità che sapevamo : "Finalmente sentire la parola 'colpevoli', quella verità che noi sapevamo dall’inizio, ma non veniva fuori, per 10 anni è stata nascosta". A parlare è Rita Calore, madre di Stefano Cucchi, dopo la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma che ha visto due carabinieri condannati per omicidio preterintenzionale (LA STORIA DI STEFANO Cucchi). "Lo avevamo promesso a Stefano" Per la madre di Cucchi, la verità "stasera ...

Caso Cucchi - il deputato leghista Tonelli non si scusa : “Aspettiamo le motivazioni” : Gianni Tonelli, deputato della Lega ed ex segretario del Sindacato autonomo di polizia, non si scusa con la famiglia Cucchi per le sue affermazioni degli scorsi anni sulla morte di Stefano Cucchi. Neanche dopo la sentenza di oggi con la condanna per omicidio preterintenzionale di due carabinieri: "Sentenza non è in giudicato".Continua a leggere

Caso Cucchi : condannati a 12 anni i due carabinieri : Stefano Cucchi venne ucciso. L'ha sancito la Corte d'Assise di Roma, che ha condannato i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro a 12 anni di carcere per il reato di omicidio preterintenzionale disponendo inoltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per i due condannati la Procura aveva chiesto una pena a 18 anni di reclusione. Dalla stessa accusa è stato invece assolto l'altro carabiniere, Francesco Tedesco, l'uomo ...