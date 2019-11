Calcio | Guglielmo Stendardo | «In Italia 6 ex calciatori su 10 sono a rischio povertà»

Fonte : leggo

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il fenomeno è allarmante e i dati non lasciano dubbi: il 40 per cento deiprofessionisti in Europa è adopo cinque anni appena dal ritiro e questo...

leggoit : Guglielmo Stendardo: «Ecco perché in Italia 6 ex giocatori su 10 sono a rischio povertà» - IAMCALCIOBENEVE : G.s. Pro A e C. Out in 11, 4 gare per Boffa, 2 a De Guglielmo #benevento #iamcalcio #calcio - IgorTraboni : Castrovilli in Nazionale, con un passato da ballerino. Perché danza e calcio hanno delle affinità, come racconta il… -