Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Un ragazzo gli ha rivolto insulti omofobi mentre era al bar per prendere un caffè. Lui si è difeso verbalmente prima di lasciare il locale e andare in un altro bar. Ma lì è stato seguito dal ragazzo – questa volta accompagnato da altre persone – e preso a calci e pugni. La vittima, 29 anni, ha riportato la frattura dele sul momento ha perso i sensi. È accaduto sabato – ma la notizia si è appresa solo oggi, dopo la denuncia fatta ai carabinieri – a Pozzallo, nelno. Il giovane è finito a terra ed stato aiutato dai clienti del locale a rialzarsi. Poi si è diretto verso casa. Poco dopo, accusando forti dolori, ha deciso di andare al pronto soccorso dell’di Modica, dove lunedì mattina sarà sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura riscontratagli al. Sull’episodio indagano i carabinieri di ...

fattoquotidiano : Ragusa, “insulti omofobi” e botte a un 29enne: in ospedale con il setto nasale fratturato - Noovyis : (Ragusa, “insulti omofobi” e botte a un 29enne: in ospedale con il setto nasale fratturato) Playhitmusic - - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ragusa, insulti omofobi e botte a un 29enne: operato per una frattura #Ragusa -