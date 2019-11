LIVE Trieste-Virtus Bologna 72-72 basket | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | si va

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75-74 Step back da tre punti di Jones! INIZIA IL SUPPLEMENTARE! 72-72 La preghiera di Cavaliero si stampa sul primo ferro si va all’overtime! 72-72 Teodosic glaciale a cronometro fermo! 9” sul cronometro. 72-70 1/2 anche per Cavaliero, 17” da giocare. 71-70 1/2 dalla lunetta per Gamble, 35” alla fine. 71-69 Gioco da tre punti di Gamble! 71-66 1/2 dalla lunetta per Gamble, 1’30” da giocare. 71-65 Elmore va fino in fondo e trova una magia! 69-65 Da ros si alza e spara con precisione! Esplodequando mancano 5′ alla fine. 66-65 Arresto e tiro di Da ros. 64-65 Teodosic dall’arco! 64-62 Rimbalzo e tap-in di Jones. 62-62 Classico passaggio verticale di Teodosic, ringrazia Hunter. 62-60 Ottimo assist di Cavaliero per Cooke che chiude con la mano destra. 60-60 Finta e appoggio di ...

