La liberazione di Behrouz Boochani | un cuore in cerca di un rifugio

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019)è uno scrittore, poeta, giornalista, attivista per i diritti umani curdo con cittadinanza iraniana braccato dalla teocrazia sciita dell’Iran che nel 2013 si sente costretto, a seguito delle sempre più frequenti intimidazioni e all’arresto di alcuni giornalisti, a fuggire dal Paese per raggiungere l’Australia passando per l’Indonesia, con la speranza di ottenere lo status di rifugiato politico. Ad attenderlo, invece, ci sarà un destino ben diverso: giunto a destinazione verrà fermato e confinato nel centro di detenzione per immigrati irregolari di Manus Island in Papua Nuova Guinea, secondo quanto previsto dalla legge creata ad hoc per punire gli ingressi irregolari, il cosiddetto modello “No way”.Da quel giorno sono passati sei lunghi anni, durante i quali, nonostante la detenzione in condizioni disumane e ...

