Formula 1 | i Commissari di Gara hanno sentenziato | ecco la decisione sull’incidente tra

Formula 1 - i Commissari di Gara hanno deciso : ecco la decisione sull’incidente tra Vettel e Leclerc : Dopo aver interrogato Vettel e Leclerc sul contatto avvenuto in pista in Brasile, i Commissari lo hanno catalogato come incidente di Gara Nessuna sanzione per Sebastian Vettel e Charles Leclerc, la Direzione Gara ha deciso di non punire ulteriormente i due piloti della Ferrari, catalogando come incidente di Gara il contatto avvenuto al 66° dei 71 giri del Gran Premio del Brasile. Photo4/LaPresse Il Collegio dei Commissari, composto tra gli ...

Formula 1 - non c’è pace per la Ferrari : Vettel e Leclerc convocati dai Commissari di Gara in Brasile : Oltre al danno derivante dallo scontro tra Vettel e Leclerc, la Ferrari rischia anche la beffa: i due piloti convocati dai Commissari in Brasile La pessima giornata della Ferrari non si è ancora conclusa, Sebastian Vettel e Charles Leclerc infatti sono stati convocati dai Commissari di Gara in Brasile per l’incidente fratricida che ha costretto entrambi al ritiro a cinque giri dalla bandiera a scacchi. Il tedesco e il monegasco ...

Formula 1 - contatto Hamilton-Albon in Brasile : è arrivata la decisione dei Commissari di Gara : I Commissari hanno deciso di penalizzare Lewis Hamilton di cinque secondi per il contatto con Albon, scendendo dal terzo al settimo posto E’ arrivata la decisione dei Commissari di Gara nei confronti di Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes è stato penalizzato di cinque secondi per il contatto con Albon, avvenuto nell’ultimo giro del Gran Premio del Brasile. Una decisione attesa, considerando la dinamica ...

Formula 1 - Rosberg applaude i commissari : “giusto non punire Vettel per il corpo a corpo con Hamilton” : Il pilota tedesco ha analizzato il Gran Premio del Messico, soffermandosi sulla caotica partenza Il Gran Premio del Messico è andato in archivio con il successo di Lewis Hamilton e, puntualmente, Nico Rosberg non ha tradito le attese, commentando anche in questa occasione l’esito del quartultimo appuntamento del Mondiale. Photo4/LaPresse Nel suo podcast su Youtube, il tedesco ha commentato l’esito della gara, soffermandosi ...

Formula 1 - clamorosa decisione dei Commissari : Ricciardo e Hulkenberg squalificati in Giappone! : I due piloti della Renault sono stati esclusi dalla classifica del Gran Premio del Giappone, perdendo il settimo e il nono posto conquistati in pista clamorosa decisione assunta nei confronti della Renault, Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg sono stati esclusi dalla classifica finale del Gran Premio del Giappone per alcuni aiuti alla guida. photo4/Lapresse La questione è stata sollevata dalla Racing Point subito dopo l’appuntamento ...

Formula 1 - mano pesante dei Commissari per Leclerc : arriva una doppia penalità per il monegasco : Il pilota della Ferrari è stato sanzionato con ben due penalità, che lo hanno costretto a retrocedere in settima posizione Finisce male la giornata per Charles Leclerc a Suzuka, il pilota della Ferrari infatti è stato sanzionato dai Commissari di Gara, ricevendo ben due penalità di tempo. photo4/Lapresse La prima riguarda il contatto subito dopo il via con Max Verstappen, costatogli cinque secondi sul tempo finale più due punti sulla ...

Formula 1 - partenza anticipata per Vettel in Giappone : ecco perchè il tedesco è stato graziato dai Commissari : Diversamente da quanto accaduto a Raikkonen a Sochi, i Commissari di Gara di Suzuka hanno graziato Sebastian Vettel, non sanzionandolo per partenza anticipata Sebastian Vettel ha tirato un grosso sospiro di sollievo durante il Gran Premio del Giappone, nel momento in cui i Commissari hanno deciso di non sanzionarlo per partenza anticipata. Photo4/LaPresse Il tedesco si è mosso prima dello spegnimento dei semafori, entrando in una spirale ...

