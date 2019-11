SCENARIO Conte e il fantasma di Prodi pronto a far naufragare il Governo

Otto e Mezzo - Lilli Gruber raggelata dalla profezia dal vicedirettore Aldo Cazzullo - SCENARIO apocalittico per il governo Conte e per il Pd se la Lega vincesse in Emilia : Il vicedirettore del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo è stato molto chiaro sulle conseguenze che potrebbe determinare il voto in Emilia Romagna. Secondo Aldo Cazzullo una vittoria della Lega in Emilia Romagna provocherebbe uno scenario apocalittico con l’inevitabile caduta del governo Conte. A far cadere il governo Conte, secondo Cazzullo, inevitabilmente sarebbe il segretario del Pd ...

SCENARIO/ Il doppio ribaltone in Ue che lascia soli Conte e von der Leyen : Breton ha superato il primo esame. Ma a sostenerlo non è più la stessa maggioranza che in estate aveva faticosamente partorito il governo von der Leyen

SCENARIO/ L'amo della Merkel per far cadere il Governo Conte : La Germania cerca una sponda in Italia per contrastare la Francia. Ma alla Merkel servirebbe che ci fosse un Governo diverso dall'attuale

SCENARIO/ Folli : la fine di M5s cambia il destino di Conte - Ilva e Pd : Lo sfaldamento di M5s è un fatto senza precedenti che condiziona tutto il resto, da Conte alla crisi dell'Ilva, fino alle regionali e al Pd

SCENARIO/ La mossa di Renzi che dà scacco a Zingaretti e Conte : Renzi è tornato a far ballare il governo. Se presenta una sua lista in Emilia-Romagna e Di Maio non si allea al Pd, Zingaretti ha chiuso e Conte anche

SCENARIO/ Sapelli : la durata del Conte 2 dipende dalla guerra franco-tedesca : Il Governo italiano non può non essere entrato in agonia. Se sarà lunga o breve lo decideranno le vicissitudini franco-tedesche

Matteo Renzi - Becchi : "Farà come Berlusconi - quando manderà a casa Conte". Mattarella e Salvini - lo SCENARIO : Ormai è evidente che Renzi, come ha creato questo governo con l' aiuto di Grillo, così lo distruggerà. Deve solo portare a termine la Legge di bilancio per intestarsi la paternità politica di aver evitato l' aumento dell' Iva. Dopo di che deve evitare di rendere operativa già dalla prossima legislat

SCENARIO/ Zingaretti salva Conte e sfila M5s a Renzi : A M5s non va bene la manovra di Conte. Zingaretti pensa al nuovo centrosinistra. E Renzi? Farà cadere il governo nel 2020

SCENARIO/ Tocca a Mattarella risolvere - con Trump - le grane di Conte : L'assenza di alternative è il grande punto di forza di Conte & co. Tocca però a Mattarella parlare con Trump. In attesa delle regionali

Sentenza Cedu - Conte : “Preoccupati - si apre uno SCENARIO che non ci lascia tranquilli” : “Siamo preoccupati perché le sentenze si rispettano ma questa della Cedu apre uno scenario che non ci lascia tranquilli. Rischia di mettere la stura a tanti altri ricorsi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l’intervista doppia con Luigi Di Maio a Italia 5 stelle, rispondendo a una domanda sulla Sentenza che chiede sia modificato l’ergastolo ostativo italiano. “Ora si dovrà esprimere la Corte ...

Matteo Renzi - SCENARIO clamoroso (e fonti autorevolissime) : con chi sostituirà Conte a Palazzo Chigi : Una voce, di corridoio, ma clamorosa. Matteo Renzi "vuole fare fuori Giuseppe Conte per sostituirlo con Luigi Di Maio mantenendo però la maggioranza M5s-Pd". Antonio Padellaro, ex direttore e ora editorialista del Fatto quotidiano, avvalora lo spiffero regalato da Paolo Mieli a Otto e mezzo e rilanc

Teresa Bellanova fatta fuori da Conte - lo SCENARIO : così il premier vuole incastrare Renzi : "Finiamola". Per disinnescare Matteo Renzi vale tutto, anche far fuori la capodelegazione di Italia Viva nel governo, Teresa Bellanova. Una proposta che somiglia tanto a una provocazione, quella di Giuseppe Conte. Secondo la Stampa, il premier vorrebbe direttamente Renzi seduto al tavolo del Consigl

SCENARIO/ Calderoli : la Lega farà finire il Conte 2 come D'Alema nel '99 : Opposizione dura nei palazzi, nelle piazze, con il referendum anti-proporzionale. E in caso di voto anticipato, "ci vuole un nuovo centrodestra"