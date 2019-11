LIVE Federer-Tsitsipas | Semifinale ATP Finals 2019 in DIRETTA | 2-5 | il greco salva tre

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5, rovescio lunghissimo del, che però ora serve per il set 40-0 Risposta in rete di30-0 Lunga la risposta di rovescio di15-0inizia a servire per restare nel set con una buona seconda 2-5, risposta di dritto in rete di. Gran coraggio per ila tirarsi fuori da una situazione di 0-40 Vantaggio, che vince la battaglia dei dritti con40-40, 2a parità: scambio mediamente lungo e interessante,trova un dritto sul qualenon trova la maniera di controllare Vantaggio, gran prima centrale 40-40 Seconda profonda, non veloce, ma molto difficile da gestire di, e infattinon la controlla 30-40 PALLA BREAK: servizio e dritto, finora molto bravo a cancellare le opportunità 15-40 DUE PALLE BREAK ...

Eurosport_IT : FEDERER MAGISTRALE! Djokovic annichilito ed eliminato, Roger vola in semifinale ???????? #ATPFinals - zazoomblog : LIVE Federer-Tsitsipas Semifinale ATP Finals 2019 in DIRETTA: si inizia in ritardo a causa del precedente incontro… - Matt_Orlandi : LIVE #Federer - #Tsitsipas, diretta e risultato in tempo reale semifinale #AtpFinals #Londra 2019: inizio ore 15.40… -