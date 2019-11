Aperta inchiesta per minacce aggravate a Antonio Conte

A Milano torna la paura : proiettile a casa Conte - la polizia lo protegge - Aperta inchiesta - famiglie preoccupate : Aspettando domani, certi di leggerli, articolesse così titolate “ScappaMilano” o “Fuggi fuggi”, il Napolista manifesta tutta la sua preoccupazione per l’atto intimidatorio nei confronti di Antonio Conte che ha ricevuto una busta con proiettile. L’ennesimo atto nella città maglia nera dei reati e dove la criminalità organizzata sta ramificando i propri affari. Fino a qualche giorno fa si sentivano talmente sicuri, i coniugi Conte, da ...

Rimini - 42enne ricoverato cade dal letto e muore : Aperta inchiesta : Ritenuti responsabili della morte di un paziente di 42 anni, un fisioterapista ed una dottoressa impiegati in una clinica privata di Rimini risultano ora indagati per omicidio colposo. Maurizio Romagnoli, questo il nome della vittima, era originario di Città di Castello, ma da tempo risiedeva a Pieve Santo Stefano (Arezzo). Il decesso si è verificato lo scorso 3 ottobre, ma secondo i magistrati le cause sarebbero da ricercare in quanto accaduto ...

Balotelli - Aperta inchiesta per discriminazione razziale. Il Verona caccia il capo ultrà : niente stadio sino al 2030 : Continua il caso Balotelli, dopo gli insulti razzisti partiti dalla curva dell'Hellas Verona. E' stata aperta un'inchiesta per discriminazione razziale in violazione della legge Mancino....

Rimini - donna morta in sala operatoria durante un intervento all’anca. Aperta un’inchiesta : Una donna di 69 anni è morta venerdì scorso, il 25 ottobre, in una clinica della provincia di Rimini a cui si era rivolta per essere sottoposta a un intervento chirurgico per l'impianto di una protesi all'anca: le cause del decesso non sono ancora note, la Procura di Rimini ha aperto un'inchiesta.Continua a leggere

Casertana muore a 22 anni in ospedale dopo intervento : Aperta inchiesta per omicidio colposo : È il giorno dell'autopsia, oggi, sul corpo della ragazza di 22 anni, Maura di Puoti, che è deceduta due notti fa nel reparto di rianimazione dell'ospedale Civile modenese di...

Migranti - naufragio a Lampedusa : 4 morti - si cercano i dispersi. Aperta un'inchiesta : naufragio di una barca di Migranti vicino alle coste di Lampedusa: sul posto le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno recuperato fino ad ora quattro cadaveri (due...

Luc Besson - Aperta nuova inchiesta per stupro : Un giudice ha ordinato la riapertura dell'inchiesta per stupro contro il celebre regista francese Luc Besson. Ad accusare Besson è l'attrice belga-olandese, Sand Van Roy. In un primo momento i procuratori avevano fatto cadere le accuse per mancanza di prove. Secondo l'avvocato della presunta vittima, una nuova inchiesta è stata ordinata in seguito alla presentazione di nuove accuse contro il cineasta. Van Roy ha detto alla polizia lo scorso ...