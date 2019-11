Anthem | BioWare al lavoro per un rilancio generale del gioco?

Marea Invernale in Anthem - date e novità dell’evento da BioWare : In molti hanno dato per spacciato Anthem. Nonostante le ottime premesse viste in sede di annuncio, l'ultimo esperimento di casa BioWare e Electronic Arts ha suscitato ben più di una perplessità, per via di contenuti endgame piuttosto scarni e di un supporto altalenante da parte del team di sviluppo canadese. Tanto che i server su tutte le piattaforme - quindi PC, PlayStation 4 e Xbox One - sono andati rapidamente a svuotarsi, lasciando con ...

Il ricordo di Mass Effect rivive in Anthem grazie a delle splendide skin di una BioWare che fu : Lo sappiamo, la BioWare attuale non è di certo quella dei tempi della trilogia di Mass Effect e la nostalgia anche in ambito videoludico è un sentimento fin troppo diffuso. Però oggi è l'N7 Day e pensare a ciò che era la BioWare di Mass Effect e a ciò che è ora la BioWare di Anthem è un inevitabile colpo al cuore niente male per molti.Se siete dei giocatori di Anthem che vogliono celebrare la storica trilogia di Shepard, oggi potete decorare il ...

BioWare : il responsabile del live service di Anthem - Chad Robertson - lascia la compagnia : Chad Robertson è il responsabile del live service di Anthem ed ha annunciato tramite i suoi profili social che abbandonerà la compagnia verso la fine di questa settimana. Robertson lascia la compagnia dopo una carriera durata ben 14 anni:"Questa è la mia ultima settimana con BioWare, sono stato nella compagnia per 14 anni e sono grato di poter essere stato parte di tutto questo. SW:TOR, Anthem, lo studio di Austin e BioWare sono in buone mani, ...

