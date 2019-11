X019 | la versione Xbox One dello shooter CrossfireX si mostra in un video gameplay

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 15 novembre 2019)è uno sparatutto per PC incredibilmente popolare che arriverà suOne nel 2020. Secondo la descrizione di Microsoft Store, il gioco offre un'intensa esperienza in prima persona in cui i giocatori sono immersi in un conflitto globale tra due fazioni mercenarie. Potrete scegliere una delle due e completare le missioni in una varietà di modalità multiplayer.Remedy Entertainment - produttore di titoli come Control e Quantum Break - sta addirittura scrivendo una storia per il gioco. Dato cheha già luogo in un mondo avvincente, sarà interessante vedere cosa tirerà fuori Remedy.All', il gioco ha ottenuto il suo primoinOne. Il titolo sembra funzionare bene suOne X e sembra sbalorditivo. Secondo Microsoft, il gioco punta alla risoluzione 4K sulla console premium. Leggi altro...

