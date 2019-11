Violenta il figlio di amici e lo minaccia per anni | arrestato un 58enne

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ha approfittato del rapporto di fiducia con una coppia didi famiglia perre peril lorominorenne. La terribile vicenda arriva da un piccolo comune in provincia di Reggio Emilia. L'uomo, un insospettabileartigiano con un'attività nella bassa reggiana, ha abusato più volte deldella coppia di. Per almeno quattroil ragazzo ha subito le morbose attenzioni a sfondo sessuale dell'uomo senza dire una parola. Era stata la paura a bloccarlo e a non farlo parlare con nessuno: ilaveva infatti ancheto di ritorsioni il ragazzo se avesse raccontato tutto alla famiglia, aglio alle forze dell'ordine.Diventato maggiorenne, come riporta il Messaggero, il giovane ha però trovato la forza di parlare: prima si è confessato con un'amica, poi ha raccontato tutti ai suoi genitori che pererano rimasti all'oscuro di tutto. ...

