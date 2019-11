Roma, in arrivo 550 poliziotti nel 2020

"Nelarriveranno 550 agenti delle forze dell'ordine a". Lo comunica il ministro dell'Interno, Lamorgese, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza tenutosi in prefettura a. "Abbiamo individuato 20 piazze e 8 aree nel centro della Capitale dove spaccio si associa a movida. In queste zone ci sarà una task force. Il piano partirà dal quadrante Est di: all'opera 250 operatori al giorno dedicati al fenomeno dello spaccio. In queste piazze si agisce con metodi mafiosi",aggiunge.(Di venerdì 15 novembre 2019)