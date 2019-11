Maltempo | ferrovia del Brennero interrotta per una frana

Maltempo Calabria : riprogrammata l’offerta ferroviaria sulla Ionica : Riprogrammato – con riduzioni – il servizio ferroviario da Sibari a Reggio Calabria, da domani fino a domenica prossima. Possibili anche allungamenti dei tempi di viaggio fino a mezz’ora. L’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria nei giorni scorsi ha, infatti, danneggiato in più punti l’infrastruttura ferroviaria della linea Ionica. L’impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostituivo con bus. I tecnici di ...

Maltempo - cede massicciata : problemi alla ferrovia nel Bolognese : In seguito al crollo, questa mattina, di una parte della massicciata a ridosso dei binari, causata probabilmente da un’infiltrazione d’acqua, la circolazione sulla linea Bologna-Vignola e’ interrotta da Casalecchio Garibaldi a Via Lunga. Sono in corso dei sopralluoghi da parte dei tecnici ed e’ stato predisposto un servizio sostitutivo con gli autobus. Attualmente quattro treni, nel tratto tra Bologna e Bazzano, sono ...

Maltempo - Rfi : “Dalle 12 graduale ripresa della circolazione ferroviaria sulla linea AV fra Milano e Bologna” : Dalle 12 sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea AV fra Milano e Bologna, rallentata dalle 6.30. Motivi dei rallentamenti sono stati un guasto alla linea elettrica, probabilmente provocato dal Maltempo che ha interessato la Lombardia, e un treno fermo in linea fra Tavazzano e Rogoredo. Le cause sono in corso di accertamento. I treni hanno registrato ritardi medi di 120 minuti.Nella mattinata, il ...

Maltempo Sicilia : conta dei danni nelle aziende - ancora disagi su diverse linee ferroviarie : In corso la conta dei danni nelle aziende agricole di Ispica, Pachino e Rosolini colpite dall’ondata di Maltempo che ha investito la Sicilia sudorientale nei giorni scorsi. Confagricoltura Ragusa registra danni notevoli a impianti serricoli, vigneti, agrumeti, colture orticole. Sono andati distrutti raccolti di carote, zucchine, patate e carciofi. Proseguono le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria. Questa la ...

Maltempo : riaperta la linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui : È stata riaperta questa mattina la linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui Terme. Sono terminate le attività di ripristino dell’infrastruttura dovuti ai movimenti franosi di lunedì scorso a causa del Maltempo che aveva colpito il basso Piemonte e zone confinanti della Liguria nella provincia di Genova. Lo rende noto Trenitalia che in questi giorni aveva svolto il servizio mettendo a disposizione dei bus. L'articolo Maltempo: riaperta la linea ...

Maltempo Sicilia - riattivati i collegamenti ferroviari nell’agrigentino e nel nisseno : È ripreso il traffico ferroviario sulle linee Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì, dopo la sospensione scattata alle 5 del mattino per via del Maltempo. Lo comunica Rfi in una nota. Resta sospesa, invece, la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì e Piraineto – Trapani. Prosegue il lavoro dei tecnici di Rete ferroviaria italiana. L'articolo Maltempo Sicilia, riattivati i ...

Maltempo Piemonte : ripreso il servizio ferroviario della linea Sfma tra Torino e Ciriè : Rientrata sotto il livello di guardia l’acqua del fiume Stura a Venaria, è ripresa nel primo pomeriggio di oggi il servizio ferroviario tra Ciriè e Torino della linea Sfma. La circolazione ferroviaria era stata interrotta nella mattinata di ieri a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua sul ponte di Venaria. L'articolo Maltempo Piemonte: ripreso il servizio ferroviario della linea Sfma tra Torino e Ciriè sembra essere ...

Maltempo : Rfi - 'in Sicilia circolazione sospesa su alcune linee ferroviarie' : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - In base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 5 di oggi "e fino alla normalizzazione delle condizioni meteo, la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-G

Maltempo Sicilia : circolazione ferroviaria sospesa su alcune linee : Le Ferrovie dello Stato rende noto che in base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 5 di oggi e fino alla normalizzazione delle condizioni meteo, è sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicatti’, Canicatti’-Caltanissetta e Agrigento-Canicatti’. Inoltre, a causa dei danni dovuti al Maltempo, la ...

Maltempo Liguria : riattivate le linee ferroviarie Genova-Milano e Genova-Torino : Riattivata dalle 6 la circolazione sulle linee Genova–Milano e Genova–Torino, interessate dal forte Maltempo: lo rende noto Rfi, precisando che sulla Genova-Milano i treni viaggiano a velocità ridotta tra Arquata e Cassano, ed è prevista la cancellazione di alcuni treni a lunga percorrenza. Sulla Genova-Torino i treni viaggiano a velocità ridotta tra Novi Ligure e Arquata. E’ prevista una riduzione dell’offerta, con la ...

Maltempo - ferma la linea ferroviaria Genova-Milano e Genova-Torino : Sospesa la circolazione per allagamenti nell’Alessandrino e nell’Ovadese. Persistono i temporali, anche di forte intensità, su tutto il Nordovest

Maltempo in Liguria : allagamenti e alberi caduti - viabilità autostradale e ferroviaria in tilt : A seguito dell’ondata di Maltempo che sta colpendo la Liguria, sono circa una trentina finora gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Genova: si tratta principalmente di allagamenti, alberi caduti, box e scantinati allagati. Situazione critica nella zona di Genova Bolzaneto, Campomorone e da Genova Pra’ a Multedo. La strada statale 1 “Via Aurelia” è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni al km 547,500, ad ...

Maltempo Emilia-Romagna : danni alla rete ferroviaria - treni soppressi e ritardi : L’ondata di Maltempo che ha colpito nella notte l’Emilia-Romagna ha avuto conseguenze sulla rete ferroviaria, in particolare a causa di rami caduti sulla linea elettrica. I disagi maggiori si sono verificati sulla ferrovia Modena-Sassuolo, dove, sulla tratta tra Formigine e Modena – Piazza Manzoni, la caduta di rami ha provocato, dapprima, la soppressione dei treni 90102 e 90109 e, successivamente, l’interruzione della ...

Maltempo Lazio : torna regolare il traffico ferroviario tra Settebagni e Roma Tiburtina : Dalle 13 circa è tornata regolare la circoLazione ferroviaria sulla linea Av Roma – Firenze, rallentata dalle 12:40 per danni dovuti al Maltempo, tra Settebagni e Roma Tiburtina. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 10 minuti. L'articolo Maltempo Lazio: torna regolare il traffico ferroviario tra Settebagni e Roma Tiburtina sembra essere il primo su Meteo Web.