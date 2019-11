Lodovica Comello aspetta un bebè | sarà un maschietto!

Fonte : blogo

(Di sabato 16 novembre 2019) Lo aveva già annunciato qualche settimana fa, aveva voluto comunicare a chi la segue da casa così come ai suoi fan di essere in dolce attesa. Soltanto qualche ora fa, tuttavia,, attrice e conduttrice del programma Italia's Got Talent, ha voluto condividere sul suo profilo Instagram anche il sesso delche porta in grembo.La scenetta, molto simpatica, l'ha ideata con la collaborazione del marito, Tomas Coldschmidt, sposato quando era giovanissima, aveva 25 anni soltanto, ben quattro anni fa. Per dare il lieto annuncio, i due sposini hanno deciso di ideare una foto particolare: uno scatto nel quale si vedeche, abbracciata dal marito, indossa la maglietta "It's a boy", comunicando quindi così, semplicemente, che quello che porta in grembo è un bel maschietto.ununpubblicato su ...

