Ilva | ArcelorMittal comunica che il 4 dicembre va via

Ilva - ArcelorMittal via il 4 dicembre. Tavolo al Mise con sindacati - Patuanelli : non riconosciamo diritto recesso : Arcelor Mittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione» dell'esercizio dello stabilimento di Taranto e delle...

Ex Ilva - ArcelorMittal comunica al governo il piano di sospensione. Patuanelli : “Azienda ha vietato ispezioni ai commissari - gravissimo” : ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato a governo e prefettura di Taranto il piano di “sospensione” dell’attività dell’ex Ilva e delle centrali elettriche. La sospensione avverrà “con le modalità atte a preservare l’integrità degli impianti”. La comunicazione, inviata anche agli enti locali, è firmata dal gestore dello stabilimento, Stefan Michel R. Van Campe. Intanto, il ministro dello Sviluppo ...

ArcelorMittal dice che spegnerà gli altoforni dell’Ilva : Significa che la produzione dovrà rimanere ferma per mesi e forse anni, e riprenderla costerà centinaia di milioni di euro: i sindacati dicono la società «ha gettato la maschera»

Ex Ilva - nel pomeriggio l’incontro tra azienda e sindacati al Mise per evitare stop produzione. Orlando : “Da ArcelorMittal attacco al Paese” : È in programma alle 15.30 di oggi (venerdì) al Ministero per lo Sviluppo Economico l’incontro tra ArcelorMittal, i sindacati dei metalmeccanici e i leader di Cgil, Cisl e Uil. A presiedere il meeting, a cui parteciperanno i dirigenti dell’azienda che ha rilevato lo stabilimento ex Ilva, sarà il titolare del dicastero, Stefano Patuanelli, che tenterà di evitare la rottura tra le parti e tenere vivo un dialogo a fronte della volontà ...

«Lasciamo l’Ilva». ArcelorMittal spegnerà gli altiforni di Taranto già a fine anno : Entro il 12 dicembre il primo stop. Bentivogli: «Ilva, situazione drammatica. Basta tatticismi della politica»

Taranto - ex Ilva : ArcelorMittal annuncia il piano di spegnimento degli altiforni : L'amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, ha comunicato ai sindacati il piano di spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva. La comunicazione è avvenuta qualche giorno dopo che la multinazionale ha depositato presso il Tribunale di Milano l'atto di citazione per il recesso dal contratto. Per il segretario generale Fim Cisl, Marco Bentivogli, la situazione sta diventando sempre più drammatica e non lascia più spazio ai tatticismi ...

Ex Ilva - altro schiaffo di ArcelorMittal al governo : altiforni spenti già a gennaio : Arcelor Mittal insiste nel suo disimpegno da Taranto e ha comunicato ai sindacati il piano di fermata degli impianti del siderurgico. L’ad Lucia Morselli ha incontrato i sindacati e comunicato un piano di chiusure degli impianti. Si parte con l’altoforno 2 il 13 dicembre, l’altoforno 4 il 30 dicembr

Ilva/ Palombella - Uilm - : ancora ArcelorMittal non spiega perché vuole 5.000 esuberi : Purtroppo la situazione dell'ex ILVA ha raggiunto un livello di drammaticità elevata, spiega Rocco Palombella, Segretario generale della Uilm

Ilva - ArcelorMittal : non restiamo fino a maggio. E il 26 novembre ferma una linea produttiva : Per le aziende fornitrici crediti maturati per 50 milioni di euro: c’è il pericolo stipendi per i nostri dipendenti e se ArcelorMittal non farà presto i bonifici, gli stipendi non ci sono

Tiepidi tentativi sull'Ilva - domani il ministro Patuanelli incontra ArcelorMittal e sindacati : ArcelorMittal e sindacati si incontrano domani al ministro dello Sviluppo economico alle 15. Il ministro Stefano Patuanelli ha convocato al Mise a quanto si apprende da fonti sindacali l’ad di Mittal Italia, Lucia Morselli e i leader dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm. La convocazione fa seguito alla comunicazione di recesso inviata dalla multinazionale. L’incontro ha subito ritardi anche a causa degli impegni del premier Giuseppe ...

**Ex Ilva : processo recesso ArcelorMittal al via il 6 maggio** : Milano, 13 nov. (Adnkronos) – Sarà la sezione del tribunale di Milano specializzata in imprese, presieduta da Claudio Marangoni, ad occuparsi della causa che vede protagonista ArcelorMittal, che ha preso il via con l’atto di citazione depositato ieri, con cui si chiede il recesso del contratto di affitto dell’ex Ilva. La prima udienza, come si legge nell’atto di citazione, è fissata per il prossimo 6 maggio, ma ...

Ex Ilva - M5s compatto per il no allo scudo penale per ArcelorMittal. Di Maio contro Renzi : “Non tolleriamo giochetti - è problema per governo” : Serata di riunioni in casa Movimento 5 stelle. Tema: crisi dell’ex Ilva di Taranto. La prima riunione dura più di tre ore a Palazzo Madama tra i senatori pentastellati con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Al termine, mentre le porte si aprono, si sente nitidamente Barbara Lezzi urlare “io lo scudo non lo voto”. “Abbiamo discusso animatamente – ammette il senatore 5 stelle Mattia Crucioli ...

Ilva - Cassa Depositi (con ArcelorMittal) usando i fondi Ue : Il possibile intervento dello Stato con l’ingresso nel capitale della società parapubblica controllata dal Tesoro. L’ipotesi di compromesso con gli attuali affittuari lavorando su una transizione di tre anni e una gestione degli esuberi con un contributo a loro carico

EX Ilva - ARCELORMITTAL DEPOSITA ATTO RECESSO/ Conte vs M5s - appello Salvini a Governo : Ex ILVA, ARCELORMITTAL DEPOSITA ATTO per il RECESSO. Scontro tra M5s e Conte, Salvini al Governo: 'Scudo penale o nessuno investirà di noi'.