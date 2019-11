Gianni Sperti | il gesto che fa infuriare i fan | non doveva farlo a Tina Cipollari

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 15 novembre 2019) Tik Tok è il nuovo social network dedicato ai video che già spopola, anche tra i volti noti del mondo dello spettacolo. Come Taylor Mega, che ha però fatto subito un’amara scoperta. L’infuencer 26enne aveva infatti caricato sull’app un filmato che è stato però bannato e, incredula, si è poi riversata sui social a commentare la censura dicendosi “sconvolta”. Taylor si mostra in costume da bagno in una piscina del resort di Sharm El Sheik, in Egitto, dove si trova adesso e sulle prime, la modella gioca con la telecamera facendo il visino triste, poi si erge in tutta la sua fisicità guardando in maniera provocatoria l’obiettivo. Forse è questo che ha disturbato gli admin di TikTok, che hanno così rimosso il video. E lei su Instagram, dove l’ha poi ripostato: “Buongiorno a tutti. Mi hanno bannato il mio Tik Tok solo perché ero in costume. Ma non era niente di porco o niente di osé. Tik Tok ...

