Anticipazioni Uomini e donne | Cecilia | ex tentatrice di Macchi | in studio per Pietropoli

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : La Scelta di Giulia. : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: spinta da un corteggiatore, Giulia fa la sua Scelta. Anche Giulio mostra in maniera chiara i suoi sentimenti ma non è ancora pronto per scegliere… Uomini e Donne prosegue la sua corsa ed ovviamente il periodo delle scelte diventa sempre più vicino. La puntata registrata il 14 novembre mostra proprio una di queste, con un colpo di scena inaspettato persino per Tina Cipollari. Ecco che cosa è ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Giulia in crisi per un gesto inaspettato : Giulia Quattrociocche spiazzata a UeD: il gesto di Daniele e Alessandro Nuove altalene sentimentali saranno al centro della puntata odierna di Uomini e Donne. Oggi Maria De Filippi chiuderà la settimana con il Trono Classico e in particolare con Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche. La tronista romana sarà particolarmente in crisi. Dopo le segnalazioni arrivate su Daniele e Alessandro le cose sarebbero cambiate per Giulia che avrebbe ...

Anticipazioni Uomini e donne 14 novembre : Carlo è il nuovo tronista - sospetti su Giulio : Archiviate le prime tre puntate settimanali dedicate al Trono Over, Uomini e donne passerà oggi 14 novembre la parola al Classico e alle vicende dei tronisti Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e Alessandro Zarino. Si tratterà di un appuntamento a dir poco movimentato, durante il quale torneranno alla ribalta alcune segnalazioni giunte in precedenza nei confronti di Giulio. Quest'ultimo, infatti, si troverà a giustificare il fatto che lui e ...

Anticipazioni Uomini e donne : secondo la Cipollari e Sperti - Armando sarebbe fidanzato : Le segnalazioni e i sospetti sono diventati ormai una costante sia all'interno del Trono Over che del Classico di Uomini e donne. Sono tanti i protagonisti ad essere additati come persone solo interessate alla visibilità televisiva e non alla ricerca del vero amore, come il programma richiederebbe. Di recente era stata Gemma Galgani ad essere accusata da Giorgio Manetti di non essere sincera e di continuare a partecipare al dating show solo per ...

Anticipazioni Uomini e donne : dopo Tina - anche Barbara De Santi ballerà con Juan Luis : dopo un inizio più che promettente, la puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 13 novembre ha messo in evidenza i primi problemi tra Gemma Galgani e il suo nuovo spasimante Juan Luis Ciano. Tina Cipollari, infatti, ha chiesto al cavaliere di poter eseguire insieme un ballo latino-americano e lui ha accettato, scatenando l'inevitabile gelosia della torinese. Quest'ultima non ha gradito la mossa della sua storica rivale tanto che la questione ...

Anticipazioni Uomini e donne : le discussioni tra Moreno e Jamie diventano volgari : Il Trono Over di Uomini e donne continua a conquistare l'interesse degli italiani, anche grazie ai siparietti spesso sopra le righe dei suoi protagonisti. In una fase in cui il Trono Classico è spesso al centro di critiche, a causa dei sospetti relativi a tronisti e corteggiatori, la versione dedicata a dame e cavalieri mantiene quotidianamente ottimi ascolti, anche grazie alle discussioni ai limiti del trash. Non ne è rimasta esclusa la ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 13 novembre : Gemma contro Jean Pierre - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over oggi 13 novembre: scontro tra Gemma Galgani e Jean Pierre, Simone diviso tra tre dame.

Uomini e Donne Anticipazioni : Tina stuzzica Juan - Gemma reagisce : anticipazioni Uomini e Donne: Tina Cipollari invita Juan Luis a ballare Nuovi alterchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani saranno al centro della puntata odierna di Uomini e Donne. L’appuntamento del mercoledì con il talk dei sentimenti Mediaset chiuderà il cerchio con il Trono Over. Il segmento senior della trasmissione di Canale5 continuerà a mostrare incomprensioni e rivalità. Oggi in particolare Tina Cipollari stuzzicherà Gemma ...

Anticipazioni Uomini e donne 13 novembre - Gemma su Jean Pierre : 'Sono indifferente' : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi che andrà in onda anche domani pomeriggio 13 novembre, con un nuovo super appuntamento in programma alle 14,45 circa. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che si tornerà a dare spazio ai protagonisti del trono senior e in particolar modo si parlerà di Gemma Galgani e del suo ormai ex fidanzato Jean Pierre che ha deciso di ...